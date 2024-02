Los arbitrajes volvieron a ser tema principal luego de la polémica victoria de Deportivo Riestra ante Comunicaciones en la Copa Argentina. Todo esto se potencia por la inmediatez del partido del Malevo contra River, que será este domingo a las 17. Dicho encuentro ya tiene autoridades confirmadas.

El encargado de impartir justicia en el Estadio Guillermo Laza será Andrés Merlos, uno de los mejores considerados por quienes manejan el arbitraje argentino. Sin ir más lejos, el juez de 42 años fue el designado para el último Superclásico del fútbol argentino, que el Millonario ganó 2 a 0.

A diferencia de los partidos de Copa Argentina, el duelo del fin de semana contará con la tecnología. El VAR estará manejado desde Ezeiza por Yael Falcón Pérez y Gastón Monsón, que buscarán evitar posibles desaciertos como el de Joaquín Gil en el partido entre el Blanquinegro y Comunicaciones.

Qué dijo Demichelis del penal que le cobraron a Riestra

Al DT le consultaron por la gran polémica de la jornada y eligió no tocar el tema: “No me han escuchado hablar jamás de los árbitros, no trabajo contra ellos. Yo trabajo para mejorar el funcionamiento de nuestro River“.

Sobre lo futbolístico, soltó: “Creo que hubo cambio de entrenador en Riestra (llegó el Ogro Fabbiani) y seguramente ha analizado y visto incluso el partido de hoy. Probablemente sirva poco desde lo estratégico. Nosotros vamos a priorizar nuestro andar e intentar sostener lo que hicimos en el primer tiempo con Vélez. Por ahí es el camino”.

Los árbitros de Riestra vs. River

Árbitro: Andrés Merlos

Asistente 1: Sebastián Raineri

Asistente 2: Juan del Fueyo

Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni

VAR: Yael Falcón Pérez

AVAR: Gastón Monsón