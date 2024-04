En el fútbol argentino está a punto de definirse quién será el primer campeón del año, dado a que la Copa de la Liga Profesional está en plena disputa de las semifinales donde Vélez Sarsfield enfrentará a Argentinos Juniors, en San Nicolás, mientras que Boca Juniors hará lo propio frente a Estudiantes de La Plata, pero en Córdoba. Y como el resto de los equipos no quieren perder ritmo, afrontarán las llaves correspondientes a los 16avos de final de la Copa Argentina.

El jueves 2 de mayo comenzará a disputarse la serie, y de los primeros compromisos que se confirmaron, hay 2 que se destacan por sobre el resto: Racing Club se medirá contra Talleres de Remedios de Escalada, en la cancha de Quilmes, mientras que Independiente chocará contra Juventud Unida de San Luis, pero en el estadio de Lanús.

Por el momento, todos los equipos grandes del fútbol argentino se mantienen en la competencia, donde el Xeneize tendrá que esperar por el ganador de Almirante Brown y San Martín de Tucumán, que junto al partido que afrontarán Colón vs. Los Andes, son los únicos que corresponden a los 32avos de final.

Si bien no fueron definidas las fechas para River Plate vs. Temperley y San Lorenzo vs. Chacarita, se espera que en los próximos días desde la organización de la Copa Argentina anuncien cuándo y dónde se llevarán a cabo los encuentros, ya que los equipos quieren programar la logística, algo que también compete a los hinchas.

Así está el cuadro de la Copa Argentina.

Los próximos partidos de la Copa Argentina