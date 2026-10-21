River, Boca y Vélez, entre los 5 mejores formadores de futbolistas del mundo

Solamente Benfica superó a los clubes argentinos en un estudio del Centro Internacional de Estudios del Deporte.

El Observatorio de Fútbol del CIES elaboró un ranking de los mejores clubes formadores de futbolistas y tres equipos argentinos integran el Top 5: River Plate, Boca Juniors y Vélez Sarsfield.

Solamente Benfica superó al Millonario, el Xeneize y el Fortín en el estudio que contempló cuatro criterios: cantidad de jugadores desarrollados por cada institución, nivel de las competencias en las que participan, minutos disputados durante el último año y edad.

Tomás Aranda, el 10 de Boca Juniors (Getty Images)

Además, en el ranking de 30 equipos figuran Rosario Central (14°), Newell’s Old Boys (20°), San Lorenzo (26°) y Argentinos Juniors (30°); mientras que gigantes como Real Madrid y Barcelona integran el Top 10. A continuación, conoce el listado completo.

Los 30 mejores clubes formadores de futbolistas, según CIES

Benfica (Portugal) River (Argentina) Boca (Argentina) Vélez (Argentina) Ajax (Países Bajos) Barcelona (España) Sporting (Portugal) Defensor Sporting (Uruguay) Real Madrid (España) Estrella Roja (Serbia) Nacional (Uruguay) Dinamo Zagreb (Croacia) Palmeiras (Brasil) Rosario Central (Argentina) São Paulo (Brasil) Cerro Porteño (Paraguay) Peñarol (Uruguay) Atlético Nacional (Colombia) Flamengo (Brasil) Newell’s (Argentina) Partizan (Serbia) Dinamo de Kiev (Ucrania) Manchester City (Inglaterra) Paris Saint-Germain (Francia) Anderlecht (Bélgica) San Lorenzo (Argentina) Genk (Bélgica) Fluminense (Brasil) Santos (Brasil) Argentinos Juniors (Argentina)

En síntesis

River, Boca y Vélez integran el Top 5 mundial de clubes formadores del CIES.

integran el Top 5 mundial de clubes formadores del CIES. Benfica de Portugal lidera el ranking global de los mejores 30 clubes canteranos.

lidera el ranking global de los mejores 30 clubes canteranos. Siete clubes argentinos figuran en el listado total publicado por el CIES.