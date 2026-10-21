River, Boca y Vélez, entre los 5 mejores formadores de futbolistas del mundo

El Observatorio de Fútbol del CIES elaboró un ranking de los mejores clubes formadores de futbolistas y tres equipos argentinos integran el Top 5: River Plate, Boca Juniors y Vélez Sarsfield.
Solamente Benfica superó al Millonario, el Xeneize y el Fortín en el estudio que contempló cuatro criterios: cantidad de jugadores desarrollados por cada institución, nivel de las competencias en las que participan, minutos disputados durante el último año y edad.
Tomás Aranda, el 10 de Boca Juniors (Getty Images)
Además, en el ranking de 30 equipos figuran Rosario Central (14°), Newell’s Old Boys (20°), San Lorenzo (26°) y Argentinos Juniors (30°); mientras que gigantes como Real Madrid y Barcelona integran el Top 10. A continuación, conoce el listado completo.
Los 30 mejores clubes formadores de futbolistas, según CIES
- Benfica (Portugal)
- River (Argentina)
- Boca (Argentina)
- Vélez (Argentina)
- Ajax (Países Bajos)
- Barcelona (España)
- Sporting (Portugal)
- Defensor Sporting (Uruguay)
- Real Madrid (España)
- Estrella Roja (Serbia)
- Nacional (Uruguay)
- Dinamo Zagreb (Croacia)
- Palmeiras (Brasil)
- Rosario Central (Argentina)
- São Paulo (Brasil)
- Cerro Porteño (Paraguay)
- Peñarol (Uruguay)
- Atlético Nacional (Colombia)
- Flamengo (Brasil)
- Newell’s (Argentina)
- Partizan (Serbia)
- Dinamo de Kiev (Ucrania)
- Manchester City (Inglaterra)
- Paris Saint-Germain (Francia)
- Anderlecht (Bélgica)
- San Lorenzo (Argentina)
- Genk (Bélgica)
- Fluminense (Brasil)
- Santos (Brasil)
- Argentinos Juniors (Argentina)
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En síntesis
- River, Boca y Vélez integran el Top 5 mundial de clubes formadores del CIES.
- Benfica de Portugal lidera el ranking global de los mejores 30 clubes canteranos.
- Siete clubes argentinos figuran en el listado total publicado por el CIES.