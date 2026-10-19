Martín Demichelis reveló el consejo que le dio a River por Franco Mastantuono: “Les dije que era un error”

El actual DT del Leipzig recordó el debut del volante ofensivo y la charla que tuvo con los dirigentes del club.

En el marco de la tercera fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League, RB Leipzig de Alemania visita a Real Madrid en el Santiago Bernabéu en búsqueda de sumar su segunda victoria en el certamen y así acercarse a los ocho primeros de la tabla de posiciones.

Previo a este partido, el entrenador del elenco alemán, Martín Demichelis, habló en la conferencia de prensa protocolar, en la que no solo se refirió a su rival de turno, sino que también le dedicó unas palabras de elogios a Franco Mastantuono, quien pertenece al Merengue y se encuentra a préstamo en Fiorentina de Italia.

“Franco debutó con 16 años en River no por arte de magia ni por regalo. Es una historia muy bonita, que hemos hablado con él y con los dirigentes de River antes de hacerlo debutar. Me interesaba hablar primero con sus padres para saber cómo estaban y si iban a estar preparados para lo que se venía”, inició sobre el momento en el que lo hizo debutar en primera.

“También quería conocer su situación contractual, porque después de la pretemporada ya pensaba dosificarlo por su edad. Era uno de los mejores a nivel físico, en todos los rangos, de los tres o cinco mejores en el día a día y, sobre todo, en recuperación. A eso se sumaban su personalidad y su capacidad para afrontar el momento”, agregó sobre aquel recuerdo.

“Creo que Xabi Alonso también lo dijo al conocer a Franco: uno de sus grandes dones era su personalidad. Los dirigentes tomaron nota de su situación. En ese momento habíamos vendido a Claudio Echeverri al Manchester City y pensaron en elevar la cláusula de Franco al mismo número. Yo les dije: ‘No, es un error, porque Franco es un jugador del Real Madrid’. La institución hizo un gran trabajo de comunicación con su representante y puso una cláusula que para el fútbol argentino era totalmente ilógica, porque después terminó convirtiéndose en la venta más alta a nivel nacional”, sumó sobre una charla que tuvo con la gente de River.

Además, elogió a Mastantuono: “No dudo de que tenga las capacidades para hacerlo ni de que tenga la personalidad necesaria. El Real Madrid no te espera, no espera a nadie, así que ojalá tenga tiempo. Ahora decidió salir a jugar. Cada uno maneja su trayectoria con su corazón, con su cabeza y con la gente que le rodea, a gusto y placer. Pero no tengo dudas de que Franco es jugador de esa institución, por personalidad y por capacidad física y técnica”.

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Y cerró, explicando que el argentino necesita tiempo de adaptación: “Hay que repasar cuántos jugadores sudamericanos han llegado a los grandes clubes europeos y han dado resultado al día siguiente. Santiago Solari necesitó su tiempo y Gonzalo Higuaín también necesitó más de un año para adaptarse a una de las instituciones más grandes del mundo”.

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