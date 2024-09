En los últimos días, el ex futbolista y dirigente de San Lorenzo, Néstor Ortigoza, estuvo en el foco de las noticias debido a que salieron a la luz tres videos donde se lo puede ver agrediendo a Lucía Cassiau, madre de sus dos hijos, quien lo denunció por violencia de género en agosto.

En la jornada de este viernes, se filtró un nuevo vídeo que le mandó Cassiau a los padres del denunciado, en el que incrimina aún más al argentino naturalizado paraguayo, ya que en el mismo se la puede ver con la boca lastimada y sangrando, producto de los golpes que le propinó Ortigoza en su domicilio.

“Así, así me dejó tu hijo. Me está cagando a trompadas. No se quiere ir, le dije que no quiero estar más con él, que estoy cansada. Me tiene cansada con su violencia y quiero que se vaya. Mirá, mirá, me está cagando a palos”, dice Lucia Cassiau, visiblemente agitada en este video que le envió a la familia de Ortigoza.

Por su parte, Ortigoza también aparece en esta grabación, sentado en una silla en lo que parece ser el comedor de la casa, y comienza a gritarle a su ex pareja mientras que habla, aunque no se puede escuchar con claridad qué le estaba diciendo.

La causa de violencia de género de Néstor Ortigoza y los videos

Ortigoza, que en 2022 fue condenado a dos años y dos meses de prisión por amenazas coactivas, fue denunciado por violencia de género por Lucía Cassiau, su ex pareja y madre de sus dos hijos. Hace varios meses se encuentran separados y los videos viralizados forman parte de la investigación.

En la primera imagen, captada por una cámara ubicada en la cocina, se puede ver cómo el exfutbolista intenta agredir a Cassiau cuando quiere sacarle el celular. El hecho sucede con la presencia de uno de los hijos de la pareja.

En el segundo video ocurre cuando Ortigoza jugaba al fútbol con uno de sus hijos. “Callate porque está el nene, callate“, le dice la mujer al exjugador, que automáticamente la mira y le pega un pelotazo.

El comunicado completo de San Lorenzo

Debido a esta denuncia, desde la dirigencia del Ciclón tomaron cartas en el asunto y publicaron un comunicado oficial en sus redes sociales, en el que le piden a Ortigoza que presente inmediatamente su renuncia. “Su accionar no representa los valores por los que vela nuestra institución”, explica el comunicado.

A raíz de los hechos de público conocimiento que lo vinculan con situaciones de violencia por razones de género, el bloque oficialista mayoritario de la Comisión Directiva de San Lorenzo decide exigirle al vocal titular Néstor Ezequiel Ortigoza que presente su renuncia al cargo, ya que su accionar no representa los valores por los que vela nuestra institución.

El club ha tenido en cuenta los derechos y obligaciones incorporados en nuestra Constitución Nacional, en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, como la Convención Belem Do Para, y especialmente en el art. 7 inc. e) de la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (N° 26.485), el cual incentiva a la cooperación y participación de las entidades privadas y los actores públicos no estatales en la lucha para erradicar la violencia de género, el propio protocolo que ampara a nuestra institución en este sentido y con la asistencia de la Subcomisión de Género y Diversidad.