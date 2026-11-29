El Millonario ya piensa en la próxima temporada y tiene a un delantero entre ceja y ceja para cuando inicie el mercado de pases.

Aunque River Plate aún tiene objetivos vigentes en la recta final de este año, la dirigencia ya hace planes para la temporada 2027. En ese contexto, Álex Arce es uno de los nombres apuntados para el mercado de pases que está por venir en el fútbol argentino.

BOLAVIP adelantó que River inició conversaciones por el delantero paraguayo que la rompió este año con la camiseta de Independiente Rivadavia. Incluso, se proclamó este sábado como el goleador de la Copa Libertadores de esta edición.

El atacante solamente llegó hasta los octavos de final con la Lepra Mendocina, pero su cosecha fue tan espectacular que le permitió alzarse con el trofeo personal. Así se decretó tras el pitazo final en la victoria de Palmeiras ante Estudiantes por la definición del certamen este sábado en Montevideo.

Con solo 7 partidos disputados en esta edición, Arce fue el máximo artillero con 9 gritos. Detrás quedó Carlos González con 7 tantos en un Independiente del Valle que alcanzó los cuartos de final, mientras que Bruno Henrique, semifinalista con Flamengo, acumuló 5 goles.

Los números de Álex Arce en Independiente Rivadavia

El delantero paraguayo acumula un total de 84 encuentros con la camiseta de Independiente Rivadavia en los que anotó 52 goles y repartió 6 asistencias. Solo en 2026, Arce afrontó 34 compromisos, incluyendo la Copa Libertadores, y gritó en 20 oportunidades.

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