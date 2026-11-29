El Millonario se perdió una infinidad de goles, pero logró la clasificación a las semifinales.

En el Estadio Monumental Presidente Perón, River Plate se impuso por la mínima ante Instituto en el marco de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. Gonzalo Montiel, en el arranque del partido, aprovechó un rebote para marcar el único tanto de la noche.

Aunque el Millonario fue el claro dominador del ecuentro, tuvo graves problemas para definir el trámite. Los de Ponzio remataron en 18 oportunidades y la mayoría de ellas fueron chances claras. Si bien la pólvora estuvo mojada, los de Núñez consiguieron avanzar.

Lo más insólito del encuentro fue que River erró dos penales que lo hubieran ayudado a cerrar la clasificación con tranquilidad. Sebastián Driussi la estrelló contra un palo y Marcos Ledesma se la atajó con los pies a Thiago Almada en la segunda parte.

En redes sociales, los hinchas publicaron memes para reflejar cómo estaban viviendo el tenso encuentro. Ahora, River se preparará para enfrentar a Independiente en el Estadio Monumental por un lugar en la gran final del campeonato.

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