Fin de la novela: Marcos Rojo deja Racing y regresa a Estudiantes

Diego Milito finalmente dio el visto bueno y el defensor de 36 años tendrá su tercer ciclo en el Pincha de cara a la Copa Libertadores.

Confirmado: Marcos Rojo es nuevo futbolista de Estudiantes de La Plata. Luego de varios días de negociaciones e idas y vueltas, finalmente el defensor de 36 años logró desvincularse de Racing y tendrá un tercer ciclo con la camiseta del Pincha.

El acuerdo estaba listo para cerrarse desde hace días, pero todo se había enfriado por una postura de Diego Milito que parecía inflexible. Finalmente, el presidente de la Academia dio luz verde y Rojo se marcha del club de Avellaneda antes de que finalice su contrato.

Cabe recordar que Milito y Rojo discutieron fuerte cuando el jugador le planteó su deseo de marcharse a Estudiantes y era un hecho que no volvería a entrenarse en el predio Tita Mattiusi después de ese cortocircuito.

La firma de Marcos Rojo con Estudiantes es hasta diciembre de 2027 y la deuda que tenía Racing con el exjugador de la Selección Argentina jugó un papel clave. Además, el León paga un resarcimiento por lo que resta de contrato y la Academia obtendrá un bonus si cumple objetivos en la Copa Libertadores. El paquete total de la operación ronda el millón de dólares.

Copa Libertadores sí, Torneo Clausura no

Rojo llega al Pincha para disputar las semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo, pero Alexander Medina no podrá contar con él para el Torneo Clausura. Si bien en algún momento se barajó la posibilidad de poder contar con él para todos los frentes por la lesión de Gabriel Neves, lo cierto es que esto no corre porque ya se disputó más de la mitad del campeonato.

Rojo debe recomponer su relación con el hincha de Estudiantes

Aunque Marcos Rojo llega como una rueda de auxilio por las suspensiones de Leandro González Pírez y Tomás Palacios para el partido de ida contra Flamengo, la realidad es que un importante sector de los hinchas del Pincha no lo recibe con los brazos abiertos.

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Rojo pasó de ser muy querido a enemigo cuando se marchó a Boca Juniors y la relación se fue desgastando más y más por algunas publicaciones, tanto del propio Marcos como de sus familiares, contra Estudiantes. Ahora le toca al futbolista recomponer ese vínculo.