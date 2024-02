Pasó una nueva edición del Superclásico en el fútbol argentino y se dio un empate 1 a 1 en el Monumental en donde tanto River como Boca brindaron un partido frenético, en donde reinó la rispidez y la paridad entre ambos equipos. Luego de un primer tiempo en el que no se sacaron ventajas, el complemento sorprendió con un prematuro gol de Pablo Solari que comenzó a darle el triunfo al local.

Sin embargo, Boca sacaría su mejor versión con el resultado adverso, haciéndose dueño de la pelota cuando quemaba en el verde césped del estadio ubicado en Núñez. Tras una enorme jugada colectiva, Cristian Medina empató el encuentro y puso cifras definitivas al afirmarse el 1 a 1 como el resultado final del Superclásico.

Más allá de los goles que decoraron el empate, se dieron varias situaciones de peligro para los dos equipos que se generaron durante los 90 minutos. Una de ellas fue un tiro libre de Esequiel Barco cuando promediaba el primer tiempo. Desde una posición en la que suele realizarse un centro o una jugada preparada, el volante intentó un remate con mucha comba que cayó justo sobre el arco de Boca.

Para quienes vieron el encuentro a través de las transmisiones televisivas, la jugada causó confusión debido a que se vio que la pelota estalló contra el travesaño y luego salía despedida hacia el área xeneize, pero luego Sergio Romero misteriosamente agarraba el balón con sus manos y salía jugando con normalidad.

Finalmente, desde una cámara de la Liga Profesional, se pudo constatar que el tiro libre fue directamente hacia la humanidad de Chiquito Romero y que no se trató de nada más que una particular ilusión óptica de la transmisión televisiva, ya que dentro del Monumental, la jugada no fue más que un remate lejano que el arquero de Boca contuvo sin problemas. Misterio develado.

¿Cómo están River y Boca en la Copa de la Liga Profesional?

Tras las primeras 7 fechas, el Millo se ubica en la primera colocación de la Zona A con 13 puntos acumulados, los mismos que Independiente. Sin embargo, los de Núñez perdieron la chance de quedar líderes en soledad tras el triunfo de Racing en el Clásico de Avellaneda.

Los de azul y oro, en cambio, están séptimos en la Zona B con 10 unidades, todavía lejos de los puestos de clasificación a la próxima instancia. Sin embargo, los resultados de Newell’s y Lanús en sus respectivos clásicos los mantienen con chances claras de meterse a los playoffs.

¿Qué se le viene a Boca y a River?

La próxima fecha, River será visitante de Talleres el sábado 2 de marzo a las 21:30, equipo que durante 2023 fue el talón de Aquiles para Martín Demichelis y sus dirigidos. Boca, en tanto, recibirá en La Bombonera a Belgrano el domingo a las 19:15.