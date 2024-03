Con goles de Tomás Conechny y Juan Ignacio Ramírez, en el Estadio Feliciano Gambarte, Godoy Cruz y Newell’s empataron 1 a 1 en el partido correspondiente a la fecha 10 del Grupo B de la Copa de la Liga Profesional, en la que ambos equipo se encuentran momentáneamente en zona de clasificación a los cuartos de final.

Este encuentro tuvo algunas situaciones polémicas, ya que luego de que el Tomba abriera el marcador con un cabezazo de Conechny, los jugadores de la Lepra fueron a reclamarle al árbitro Fernando Rapallini una infracción previa al arquero Ramiro Macagno, y en medio de la protesta, su capitán, Ever Banega, vio la tarjeta roja.

Según pudo saber el periodista de Bolavip, Germán García Grova, desde el Tribunal de Disciplina confirmaron el mediocampista ofensivo de Newell’s fue expulsado porque en su reclamo le dijo al árbitro Rapallini “ustedes y los del VAR son todos unos chorros”, ya que no revisaron la jugada del gol de Godoy Cruz.

Cabe destacar que desde hace algunas fechas tanto los jugadores de la Lepra, así como también su entrenador Mauricio Larriera, se han manifestado públicamente molestos con las decisiones arbitrales en sus partidos, afirmando que en más de una oportunidad los han perjudicado.

“No hablé con Ever, sí hablé con Rapallini y eso va a quedar entre él y yo. Lo considero un buen árbitro. Lo que me contó, imagino que es la verdad”, declaró después del partido Larriera, el técnico del elenco rosarino al respecto de la situación.

Además, sobre la expulsión de Banega, acorde a lo informado por el Diario La Capital, tras la finalización del encuentro el propio volante del, junto al presidente de Newell’s, Ignacio Astore, fueron al vestuario de Rapallini para hablar y allí el volante le pidió disculpas por sus dichos.

Un dato para tener en cuenta, es que la sanción de Banega podría ser más fuerte de lo pensada, debido a que es reincidente tras haber sido expulsado contra Estudiantes de La Plata en la fecha 6 de esta Copa de la Liga, hace menos de un mes, y en caso recibir una suspensión de tres o más partidos, se perdería el duelo contra Boca.

“Por insultos en cualquiera de sus formas o gestos, palabras agraviantes, hacia el árbitro o sus colaboradores de 3 (tres) a 6 (seis) fechas; en caso de reincidencia no se le aplicará el mínimo”, sostiene el Artículo 20 con respecto a las sanciones por exceso verbal.

La vez que Rapallini expulsó a Banega en Arabia Saudita

En uno de los últimos partidos de Banega como futbolista del Al-Shabab, en lo que fue el empate 0 a 0 frente a Al Ettifaq, Rapallini expulsó al volante argentino, luego de una dura patada en mitad de cancha que el árbitro logró detectar luego de un llamado del VAR.