Miguel Ángel Borja había puesto en ventaja a River a los 10 minutos del primer tiempo. Boca sintió el golpe, pero solamente por unos minutos. Ya en la segunda mitad de la primera parte estaba mejor que si rival y antes de irse a los vestuarios lo igualó Miguel Merentiel, con un gol casi calcado al de Medina en el último Superclásico, disputado en el Monumental.

A los cinco minutos del segundo tiempo llegó la jugada que lo cambió todo. De un tiro libre frontal para River, Echeverri la metió en el área, Paulo Díaz cabeceó al medio, Enzo Díaz hizo lo propio hacia el arco rival. Un despeje de la defensa del Xeneize pegó en Cristian Lema y la pelota fue rumbo al arco, pero Romero tuvo los reflejos al momento justo para tirarse y sacarla.

El juez de línea corrió al centro de la cancha, el árbitro convalidó el gol, pero el VAR apareció en escena y revirtió el fallo. Cabe destacar que el encargado del videoarbitraje no tenía la necesidad de llamar al árbitro principal -Yael Falcón Pérez- ya que se trataba de una jugada en la que se deberían marcar las líneas, como en la posición adelantada. Aunque en esta oportunidad no se pudo hacer eso porque no hay cámaras a la altura de la línea de gol. Finalmente, el VAR anuló el gol de River.

Los audios del VAR

El video que compartió la AFA comienza con el audio del momento de la jugada. El asistente dice claramente: “Es gol, la saca de adentro”. Al mismo tiempo, en el VAR se analizó y el encargado del video arbitraje pidió la minicam, luego que dejen congelado al momento donde Romero tiene contacto con la pelota y pide un cambio de cámara, además, que hagan zoom sobre la pelota.

Con la cámara de costado, la misma de la transmisión de TV, desde el VAR dicen de inmediato: “Para mí no entró”. Después aparece el AVAR y se comunica directamente con el árbitro del partido: “Tranquilo, Yael, la estamos mirando. Es una jugada dura”. En lo segundos siguientes, siguen pidiendo cámaras diferentes y de fondo se escucha como los jugadores le reclaman a Falcón Pérez, quien se comunica con el VAR para consultar qué se estaba revisando y le respondieron que “el dentro o fuera”. La decisión final llegó con un contundente: “Yael, para nosotros no gol, el balón no ingresó completamente”.

¿Cómo siguió el partido después de esa jugada?

El desarrollo del partido fue parejo luego de la polémica, aunque Boca mostró mejor actitud. A los 17 anotó Cavani el 2 a 1, cinco minutos más tarde amplió la ventaja Merentiel y recién sobre el final descontó Paulo Díaz y estableció el 3 a 2 definitivo. Los de Diego Martínez avanzaron a la semifinal y jugarán ante Estudiantes de La Plata en dicha instancia.