River Plate y Estudiantes de La Plata se enfrentan este miércoles 13 de marzo por un nuevo título del fútbol argentino: la Supercopa Argentina. Para este encuentro, los ojos van a estar puestos en el arbitraje. Yael Falcón Pérez, designado árbitro principal, y Hernán Mastrángelo, juez del VAR, deberán tomar las decisiones más importantes del juego.

El arbitraje en el fútbol argentino ha estado envuelto en el ojo de la tormenta debido a ciertas actuaciones polémicas de parte de algunos jueces. Por esto, cobra mucha relevancia lo que pueda suceder con Falcón Pérez y con Mastrángelo en el VAR.

¿Cómo llegan Yael Falcón Pérez y Hernán Mastrángelo a la Supercopa Argentina?

El último fin de semana, ambos árbitros tuvieron actividad, aunque en dos ligas distintas. Es que Yael Falcón Pérez estuvo en Arabia Saudita para dirigir un partido de dicha competencia local. Fue el partido del viernes 8 de marzo en donde Al Ittihad, equipo que dirige el argentino Marcelo Gallardo, le ganó 2-1 a Al Okhdood.

Por su parte, Hernán Mastrángelo tuvo acción en la Copa de la Liga Profesional. En la fecha 10 dirigió el partido del último sábado entre Gimnasia y Esgrima La Plata y Barracas Central. No le escapó a la polémica, ya que fue apuntado por una falta no cobrada en el área en favor del Lobo cuando Guillermo Capraro bajó a Cristian Colmán, pero no cobró absolutamente nada. Al final, ganó el equipo de La Plata por 2-0.

¿Cómo le fue a Yael Falcón Pérez y a Hernán Mastrángelo dirigiendo a River y Estudiantes?

Falcón Pérez dirigió más veces a River que a Estudiantes. Aunque, a ambos equipos les fue bien cuando fueron dirigidos por el bonaerense de 35 años. Sin embargo, en el caso de Mastrángelo, al cuadro pincharrata no le suele ir bien.

River tuvo a Falcón Pérez como árbitro en 10 partidos donde ganó cinco, empató dos y perdió tres veces. El historial de Estudiantes es todavía mejor, ya que de los ocho encuentros en que los dirigió sólo perdió uno, ganó tres y empató en cuatro ocasiones.

Con Mastrángelo, hay una clara diferencia en cuanto a qué equipo le va mejor. Al Millonario lo dirigió 13 veces con ocho victorias, dos empates y tres derrotas como récord. En cambio, el León de La Plata sólo pudo ganar tres de las 12 veces que lo dirigió, sumando además cinco derrotas y cuatro empates.

Las polémicas de Yael Falcón Pérez y Hernán Mastrángelo dirigiendo a River y Estudiantes

En un partido de lucha por un título y donde cualquier cosa puede pasar, los antecedentes de ambos árbitros siempre repercuten. En el caso de Falcón Pérez, no hay mayores polémicas, salvo su última actuación en el Superclásico entre River y Boca donde, si bien no tuvo mayores complicaciones, tuvo una actuación discreta para ambos lados.

La polémica estará del lado del VAR donde Mastrángelo ha tenido sus inconvenientes tanto con el Millonario como con el Pincha. Con el conjunto riverplatense, quedó un mal recuerdo debido al planchazo que dio Brian Aguirre contra Leandro González Pirez en la victoria 1-0 ante Newell’s por la Liga Profesional. El árbitro consideró que no era para roja, pero la acción fue muy fuerte.

Con Estudiantes, hay más de una polémica. En 2018, hubo quejas contra este árbitro por una cuestionada actuación en la derrota 2-0 ante Aldosivi, sobre todo por un penal de Mariano Andújar (hoy retirado) contra Matías Pisano (hoy en Chacarita). Cristian Chávez lo cambió por gol para sentenciar el partido.

Los ánimos volvieron a ser calientes contra Mastrángelo en un partido ante Central Córdoba de Santiago donde cobró otro penal polémico. Una mano de Corcho Rodríguez (hoy en Monterrey) cayéndose y de espaldas lo interpretó como la pena máxima, lo que le dio el empate al Ferroviario.

Tras el partido, Eduardo Domínguez, técnico del conjunto platense, evitó confrontarse con el juez en rueda de prensa: “Es muy difícil tener diálogo con Mastrángelo. Entonces evito, de mi parte, dirigirme a él porque no quiero entrar en polémicas“.