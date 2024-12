Fue campeón con Independiente, enfrentó a Cristiano en Arabia y ahora busca club: "El fútbol argentino es muy lindo"

Es la época de esperar que el teléfono suene y que la llamada traiga nuevas y buenas noticias. De analizar, evaluar y decidir. Así está Martín Campaña hoy, que atiende desde Uruguay y cuenta que está en ese momento del año. Pero lo agarra feliz: tiene el alta médica después de seis meses y medio de recuperación, listo para calzarse los guantes de nuevo en el club que logre quedarse con sus servicios.

A sus 35 años se siente listo para volver a los primeros planos. “Me gustaría jugar afuera un tiempo más, pero no sé dónde. Lo que tengo claro es que a Uruguay me gustaría volver más adelante, no ahora. Pero después el mercado es el que decide”, asegura. Y no descarta para nada volver a Argentina.

“Queríamos llegar a esta instancia, llegar a hacer una pretemporada o llegar a un club pronto. Ya van seis meses y medio desde que me operé y en enero van a ser siete. Ya estoy de alta, que es lo que más contento me tiene porque no es fácil la recuperación de un ligamento cruzado. Gracias a Dios cumplimos con el proceso y fue todo bien. No tuvimos retrocesos, así que ya estoy bien”, asegura.

Viene de estar ocho años afuera de su país, que incluyeron sus pasos por Independiente, del 2016 al 2020, y luego su mudanza a Arabia, donde jugó en el Al Batin y Al Riyadh hasta su lesión. Tras lesionarse en la penúltima fecha del campeonato, finalizó su vínculo y se rehabilitó en Uruguay. Ahora, las valijas esperan.

-¿Argentina está dentro de los destinos posibles?

-Sí, el fútbol argentino es muy lindo, entonces también me interesa. Sé lo que es jugar ahí, es un mercado muy interesante.

Campaña está listo después de su lesión. Foto IG.

-¿Tuviste alguna propuesta, algún sondeo?

-Me han llamado, sí. Estoy viendo. Pero hasta que no se firme no hay nada, es así. Pero sí, todo el tiempo están llamando los representantes. De un club, algo concreto todavía no. Igual recién terminó el torneo…

-¿Sentís que podrías volver a Independiente? ¿Tendrías las puertas abiertas?

–Yo tengo un cariño increíble por el club, pero creo que no es el momento, Rodrigo (Rey) está trabajando muy bien. Uno siempre sigue a Independiente, pero creo que no, que no es el momento. Creo que estamos bien, lo estoy siguiendo, estoy contento y tenemos un gran arquero.

-Decís “tenemos”, te sentís parte de Independiente…

-Y son cuatro años, la verdad que uno es más que agradecido al futbol argentino y a un institución como Independiente que nos dio todo. Conseguí muchas cosas gracias a Independiente. Salimos campeones de una Sudamericana increíble, que cada año que pasa siempre el hincha te lo hace recordar.

El amor pese al conflicto

Habla con amor de Independiente. Llegó para pelear un puesto y se quedó con la cinta de capitán, un récord de valla invicta en la Sudamericana, dos títulos y la idolatría del público rojo. Sin embargo, todo terminó de la peor manera: “Me hubiese gustado salir por otra puerta”.

El conflicto por la falta de pago de su salario, así como el de otros compañeros, derivó en un pedido de libertad de acción, su salida a Arabia y un reclamo por los haberes adeudados. Y hasta una contrademanda de Independiente ante la FIFA, la cual retiro tras llegar a un acuerdo económico. Una relación afectiva y el peor final.

Campi atajó casi cuatro años en Independiente. Foto IG.

“Yo a Independiente le estoy más que agradecido, de haber jugar en esa institución tan linda, el cariño de la gente hasta el día de hoy es increíble. Yo como trabajador me fui de la mejor forma, porque al no recibir mi salario durante un periodo largo de tiempo, con ese aire insostenible, tomé la decisión de irme. Creo que es una forma digna de irse cuando uno trabaja y no recibe su salario. Obviamente que uno como le tiene tanto cariño al club no fue la mejor forma de salir, pero tenía que tomar esa decisión. Decir ‘bueno, me voy a mi casa, no quiero estar más en un club gigante como Independiente y hacer el reclamo de mi salario en su momento’. Me hubiese encantado salir de otra forma, pero bueno, a veces uno no elige cómo. También habla un poco mal de los dirigentes de ese momento, fue la forma más digna de salir cuando no te respetan como persona y jugador. Entonces creo que lo hice bien”. Lo dice todo de corrido, como necesitando esa catarsis.

“Me hubiese encantado salir por otra puerta, porque conseguimos cosas muy importantes con Independiente como para eso. Pero, bueno, esas cosas son del pasado y lo que me queda son todos los recuerdos hermosos, las cosas que conseguimos y el cariño hasta el día de hoy, a veces uno está en Buenos Aires y la gente te lo hace sentir“, agrega.

-¿Cómo se sostiene un jugador sin cobrar?

-Y al principio, cuando va un par de meses, vos podés esperar, podés decir ‘bueno, no pasa nada’. Pero el tema es cuando ya te empiezan a mentir o te dicen mañana, te dicen la semana que viene y ya pasa el mes, otro mes y ya dejás de confiar en el dirigente. Y la exigencia es siempre la misma, porque Independiente tiene que ganar en todas las canchas, tiene que salir campeón. Se hace muy cuesta arriba. No es fácil, y a veces hay que tomar decisiones, que no son las más lindas de tomar, pero hay que tomarlas. No es sencillo, porque no era sólo conmigo, sino con muchos jugadores. Y en ese momento yo era capitán del club.

-¿Cómo quedó la relación con el hincha?

–Yo con el hincha tengo la mejor, el que sabe, el que piensa, sabe por qué, por cómo me fui. Lo más difícil es tomar la decisión de decir ‘estoy en Independiente, tengo contrato dos años más, sé que me lo van a pagar de acá a tres años, cuatro, voy a cobrar un buen contrato’. Tomar esa decisión fue difícil porque dije ‘no quiero jugar más, no quiero terminar mi contrato, me voy a casa y después esperar las consecuencias’. Y o no tenés otro equipo o tenés un juicio y me pasó, y uno lo tiene que asumir con la familia, estando en casa. Es una decisión complicada pero creo que digna, eso me dio tranquilidad. El día que reclamé, pudiendo reclamar todo mi contrato, reclamé lo que trabajé y nada más. Eso es lo que le pedí al club. Uno se tiene que hacer valer a veces.

-¿Fue tu mejor momento el de la Sudamericana?

-Sí, tuve un gran momento ahí. Teníamos un equipazo, eso ayuda muchísimo. En Arabia jugué cuatro años, que no es fácil jugar cuatro años allá, lo hice muy bien, pero jugué en equipos más chicos. Jugaba para estar a mitad de tabla o para no caer. Esa es la realidad del fútbol de Arabia, pero personalmente me fue bien.

-¿Cuál es el mejor recuerdo que te quedó?

-Cuando debuté fue muy lindo y después… El Maracaná con Flamengo, el partido final y salimos campeones, la verdad es que ese momento no se va a borrar. Ellos tenían un equipazo también, tenían un gran equipo. Jugaba Vinícius, se habían armado para ser campeones de la Libertadores y terminaron jugando la final de la Sudamericana.

Independiente campeón en el 2017. Foto: Conmebol.

Recuperarse en casa

Tras la finalización del contrato y la lesión, decidió instalarse en Uruguay y realizar la rehabilitación con el equipo médico de la selección a cargo del doctor Alberto Pan, ya está listo para el retorno a las canchas. Sin embargo, no estuvo en contacto con el cuerpo técnico comandado por Bielsa. “No tuve la suerte de estar con Marcelo, que la verdad es que es un técnico espectacular”.

-¿Te gusta Bielsa?

-Si, totalmente. Por la forma en que le llega a los jugadores, por la forma que juegan sus equipos. Creo que la mayoría de los jugadores que dirigió hablan muy bien de él y hablan de que los hizo mejores jugadores. Y yo creo que los técnicos cuando logran eso, que sus jugadores en un período sean mejores porque estuvieron con él es de admirar y por eso lo admiro.

-Tuvo algún momento complicado en la selección…

-Sí, pero pasa y a veces esas cosas fortalecen. Cuando uno quiere implantar cosas también puede ser que pasen esto. Ojalá que sea para el bien de la selección, ojalá que Uruguay empiece a estar más arriba, como de hecho lo está haciendo, con una Eliminatoria buena, hicimos una gran Copa América. Estas cosas, entre el jugador y el técnico hay que resolverlas hablando de puertas adentro, y creo que así lo hicieron, si bien salió algo. Después pudieron charlar y ojalá que sea para el bien de la selección. Esas cosas pasan y las tienen que hablar entre los que están presentes hoy en la selección. Yo creo que más allá de eso, Marcelo es un técnico espectacular y no tenemos duda de cómo juegan sus equipos. Es el estilo marcado que él tiene.

-¿Te imaginás volviendo a la selección?

-Y… Con mi edad es difícil. Yo estuve en Arabia y un poco me alejó esa oportunidad. Pero tengo familia y en ese entonces decidimos apostar por lo económico. La carrera del jugador es muy corta, entonces creo que fue una decisión muy buena. Me encontré con un fútbol lindo, que pensé que iba a ser de menor nivel y me sorprendió para bien. Uno nunca le cierra las puertas a la selección, pero hay que ser realista y sé que es muy difícil. Y tenemos buenos arqueros.

Del Rojo a Arabia

Fueron dos clubes en cuatro años en Arabia. Y con un balance sumamente positivo. “Ellos viven el fútbol de una forma más tranquila, si bien quieren ganar, no hay la pasión que hay en Sudamérica. Uno va con el chip de acá y vas allá y te tenés que adaptar un poco a eso. En general jugué contra los mejores jugadores, han llevado jugadores de mucho nivel y competir contra ellos ha sido lindo”, relata.

Cristiano Ronaldo, Mane, Benzema, Ferland Mendy, Firmino, alguno de los nombres que menciona Campaña entre los que se cruzó. “La liga está bien, está interesante, ha crecido mucho y ya no es lo mismo que era antes”, explica.

Ante Cristiano, en Arabia. Foto IG.

-¿Quién te impactó?

-Por ahí Cristiano, Quizá no está en el nivel que estaba antes en el Madrid, pero ya su presencia impone el respeto y la mentalidad que tiene, él quiere seguir ganando. A veces lo ves, pierde una copa y lo ves llorando. No importa en dónde estés, sino la mentalidad y la cabeza, por algo logró todo lo que logró. Lo ves mentalizado, no lo ves que se está riendo, le importa perder. Vos ya con la postura corporal te das cuenta de que él quiere ganar. Obviamente capaz que el nivel no es el mismo, los años pasan también. Perdió una final y lo ves llorando, todavía siente eso y yo creo que por eso también sigue jugando a ese nivel.

-¿Tuviste la chance un mano a mano? ¿Le sacaste alguna?

-Y de vez en cuando me equivoco y atajo alguna, jaja.

-¿Y con Gallardo te cruzaste?

-También, sí me lo crucé. Jugamos en contra. Me saludó, un fenómeno. Es mucho más complicado para un entrenador porque también está el idioma de por medio, muchos no hablan inglés, hay otros que hablan árabe o francés. Entonces, por más que uno hable algunos idiomas, no le puede llegar a todos, necesitás el traductor, el traductor también tiene que mostrar o decirlo de la forma que vos querés que le llegue al jugador y a veces no le podés llegar al jugador de la forma que vos querés. Entonces me imagino que como técnico debe ser mucho más complicado.

Mientras se entrena y espera, también se imagina. Quizás en unos años volver a Uruguay. Dice que se siente muy bien y que puede atajar dos o tres años más en alto nivel y que después verá cómo se siente. “Esta lesión me dio mucha fuerza mental. Y físicamente me siento bárbaro”, advierte. Será cuestión de ver qué guantes se pone…

