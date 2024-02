En el marco de los 32avos de final de la Copa Argentina, en el estadio Julio Humberto Grondona de Sarandí, se enfrentaban Tigre y Chacarita con el objetivo de lograr una victoria que les permita acceder a la siguiente instancia, en donde se enfrentarán ante el ganador del cruce entre San Lorenzo de Independiente de Chivilcoy.

Tras un primer tiempo en el que el Funebrero fue superior pero no logró plasmarlo en el marcador, en el complemento el Matador de Victoria logró ponerse rápidamente en ventaja, a los 5 minutos, luego de un gran disparo de Brahian Aleman desde afuera del área, que venció la estirada de Federico Losas.

Tan solo un minuto después, se complicó la historia para los dirigidos por Pipo Gorosito, ya que su capitán, Agustín Cardozo, vio la segunda tarjeta amarilla, por lo que fue expulsado por el árbitro principal del encuentro, Ariel Penal, dando pie a un disturbio que duró varios minutos.

Es que, luego de que Penel saque la tarjeta roja, hubo un encontronazo entre los jugadores de ambos equipos, cerca de una de las plateas, y allí los hinchas de Tigre comenzaron a tirar botellazos a los jugadores de Chacarita, impactando una de ellas en la cabeza de Fernando Brandán.

Debido a esto, el delantero del Funebrero tuvo que ser atendido durante unos minutos por los médicos de su equipo, y debido a la magnitud del golpe, no pudo seguir jugando, por lo que el árbitro Penel, tras recibir un certificado del médico de Chacarita por la lesión de Brandán, decidió suspender el partido.

Luego de tomar esta decisión, el árbitro Ariel Penel habló con la transmisión de TyC Sports, en donde explicó los motivos de la misma: “Nosotros no sabemos de la gravedad de la lesión, tenemos que confiar en los médicos. La médica de Chacarita constató la lesión y el jugador no podía continuar. Obviamente Chacarita no quería seguir jugando el partido y me parece razonable, dado la gravedad del hecho”. Y siguió: “Se pasa el informe al Tribunal de Disciplina y ellos deciden si se continúa o no”.

Ahora, desde la organización de la Copa Argentina y el Tribunal de Disciplina, deberán tomar cartas en el asunto y tomar una decisión con respecto a la continuidad del partido, que fue demorado a los 6 minutos del segundo tiempo.

Por otro lado, la seguridad el evento pudo identificar al agresor, quien era socio de Tigre, y lo detuvo.

El partido entre Chacarita y Tigre no tuvo hinchas del Funebrero

Esta medida fue impuesta por Aprevide en la previa de este encuentro, debido a que en su debut como local en la Primera Nacional, en la cancha de Chacarita murió un hincha producto de una puñalada, por lo que el estadio del Funebrero fue clausurado inicialmente y luego se conoció la sanción de 4 partidos sin público.

Por otro lado, los organizadores del torneo y desde el Aprevide sentenciaron que no había inconvenientes en que el público de Tigre estuviera presente en el partido por Copa Argentina ante Chacarita. Es por eso que la parcialidad del conjunto de Victoria sí pudo comprar entradas y ocupar las gradas del Julio Humberto Grondona.