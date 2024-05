Tras estrenarse en el cargo de entrenador que asumió de manera interina en Independiente, con empate 1-1 ante Vélez el último domingo en Avellaneda, Hugo Tocalli dio mayores detalles sobre las razones que llevaron a Carlos Tevez a presentar su renuncia cuando apenas se había disputado una jornada de la Liga Profesional, más allá que su despedida fue tras dirigir al equipo en la segunda fecha ante Platense.

“Carlos se sintió muy presionado. Se va porque esas dos veces que tuvo que ir a la noche al médico, no le hizo bien. Me parece muy bien la decisión que tomó porque la salud está primero”, expresó en diálogo con Un Buen Momento, de Radio La Red.

Tocalli valoró el trabajo que hizo Tevez en coordinación con las divisiones inferiores de Independiente que lo tienen a cargo y explicó que fue ese un factor determinante para que aceptara sucederlo como interino. “No podía dejar este camino. Hablé con varios de los jugadores y tomé la decisión de dirigir estos tres partidos. Cuando asumimos, los jugadores estaban golpeados por la ida de Carlos. Tuvimos que hablar mucho, sabiendo qué punto tocar y darles la importancia que tienen”, dijo.

Y agregó: “Si no hay un técnico que mire las inferiores, va a ser difícil levantar esto. El que venga tiene que ser una persona que mire abajo. Tenemos un campeonato de inferiores de los mejores del mundo, porque cada categoría tiene que jugar 30 partidos difíciles por año”.

Tevez dirigió ante Platense su último partido en Independiente.

El llamado a Pekerman

Aunque su nombre no figuraba entre los principales candidatos de la dirigencia, Hugo Tocalli reveló que contactó a José Pekerman para tantear si estaría dispuesto a ser entrenador de Independiente: “Me dijo que no quería ir a un club, sino a una selección. No llamé a nadie más”.

Los candidatos que siguen en carrera

Hugo Tocalli se comprometió a dirigir al primer equipo hasta el parate por Copa América, por lo que en Independiente necesitan resolver a contrarreloj la llegada del nuevo entrenador. Algunos de los candidatos que siguen en carrera tras los primeros sondeos son Nicolás Larcamón, que haría su primera experiencia en el fútbol argentino; Julio Vaccari, recientemente desvinculado de Defensa y Justicia; y Mauricio Pellegrino, que viene de descender con Cádiz en España.