Hugo Tocalli es una de las voces autorizadas del fútbol argentino. Su extensa trayectoria como futbolista, sus años como entrenador y su gran trabajo como formador lo hacen ser un referente de nuestro fútbol. Independiente decidió que se haga cargo del primero equipo tras la salida de Carlos Tévez y como todavía no hay un reemplazante, en la conferencia de prensa posterior al empate contra Vélez le consultaron si podía seguir en el cargo a futuro.

“No hay posibilidad de continuar, yo tengo una edad que ya tengo que pensar de cuidarme un poco. Hoy me quedé sorprendido porque estaba mirando televisión en la concentración y salió lo de Independiente y dijo ´lo va a dirigir Tocalli, el técnico más viejo del mundo´, entonces me quedé sorprendido, ja. No sabía esa. Pero no es por eso porque gracias a Dios me siento con mucho ánimo, me levanto todos los días a las 5.30 de la mañana para venir al predio a trabajar y me siento muy bien, pero creo que tenemos que darle la oportunidad a un técnico más joven y acompañarlo nosotros de afuera”, afirmó Tocalli, quien despertó las risas de los presentes cuando dijo que era el técnico más viejo del mundo.

Cabe destacar que Hugo Tocalli tiene 76 años y que se lo ve impecable. En Independiente trabaja diariamente con las categorías formativas, algo que viene haciendo hace años y que se destacó en la Selección Argentina en la era Pekerman. Para el ex arquero está bien claro cuál es su rol en el club y descartó toda posibilidad de continuar como entrenador del primer equipo.

Hugo Tocalli. (Foto: @Independiente).

¿Quiénes son los candidatos a dirigir a Independiente?

La salida de Carlos Tévez antes del parate por la Copa América hizo que la dirigencia tome la decisión de darle a Hugo Tocalli las riendas del primer equipo mientras se analiza quién será el sucesor del Apache. Los nombres que aparecen en el radar para ser entrenador del Rojo son: Mauricio Pellegrino, Julio Vaccari y Nicolás Larcamón y justamente éste último es quien más chances tienen de asumir.

Las declaraciones de Tocalli que hicieron reír a todos