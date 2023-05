Si bien el Superclásico en el Monumental estuvo marcado por la fricción y la tensión desde el primer minuto, sobre el final del mismo todo se descarriló con una tángana en donde quedaron involucrados todos los jugadores de Boca y de River y la misma se dio debido a un gesto de Agustín Palavecino hacia los futbolistas xeneizes en donde gritó en la cara de varios de ellos el gol de penal agónico convertido por Miguel Borja.

Desde River muchos le reclamaron el hecho al propio Palavecino, donde incluso se encontraron Enzo Pérez como el capitán millonario y Jorge Brito, el presidente de la institución. Además, el futbolista con pasado en Platense también rompió el silencio y se expresó sobre los hechos pidiendo disculpas por sus actos: “Estoy arrepentido de lo que hice. Veníamos de un golpe duro y tenía las pulsaciones muy altas, no me pude controlar“.

Quien tomó la palabra este martes al respecto de la situación de Palavecino y su reacción en el gol agónico del Superclásico fue Martín Demichelis, ya que el DT de River dialogó con Diario Olé y sobre este punto fue contundente: “Creo que el desahogo fue tan grande que quizás por eso también nace la equivocación de Agustín. Y dejame decir que fue él mismo el primer arrepentido. La verdad que lo felicito porque así como tuvo las agallas para festejar como festejó, las tiene para pedir disculpas porque es un gran chico“, comenzó al respecto.

Luego, Demichelis reveló cómo fue la conversación que tuvo con Palavecino apenas se dio el hecho y horas más tarde: “Yo hablé con él, sí. En el campo lo primero que hizo en medio del tumulto fue algo que quizás las cámaras no vieron, pero vino trotando a pedirme disculpas. Me dijo ‘Martín, te pido disculpas porque me van a expulsar, me equivoqué’. Después, ya expulsado, cuando sale del campo de juego me vuelve a pedir disculpas; cuando llegamos al vestuario tras el triunfo me vuelve a pedir disculpas; y este lunes vuelve a escribirme pidiéndome disculpas por teléfono“.

Horas más tarde, Demichelis también habló con ESPN F90 y señaló nuevamente el diálogo que tuvo con Palavecino: “En medio de la trifulca, él ya me estaba pidiendo disculpas; y agradezco esa hombría de saber que se equivocó, es un gran chico y supo ahí mismo que lo iban a expulsar“.