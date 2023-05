Está claro que Darío Herrera no tuvo un partido sencillo en el Monumental, pero Martín Demichelis tiene una cosa bien clara: "Es penal". El entrenador habló después de la victoria de su equipo en el Superclásico y fue claro sobre lo que fue el arbitraje en la victoria de River.

Primero, se refirió a la jugada de la tarde: "Mi sensación, si me dejás opinar, es que hubo penal porque el contacto existe. Y no fue un penal 'poco cobrable'. No, no, no hay un medio embarazo: o es embarazo o no es embarazo. Existe un contacto y le pega en la pantorrilla, es penal", expresó para Diario Olé.

"Me meto lo menos posible en el tema arbitral. Me aprendí muy pocos nombres de árbitros cuando era jugador, te imaginás que ahora de entrenador me cuesta muchísimo más y siempre los molesto a Pinola y a Lux para que me ayuden a no olvidar los nombres de todos", agregó el DT.

Y después, contó una intimidad que pocos sabían: "Sabía sí que era Darío Herrera, me crucé con él en el túnel y le dije “buen partido, ojalá puedas mantener la calma que merece tu profesión” y nada más. Intento no molestar, ni siquiera al cuarto o al lineman".