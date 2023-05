Agustín Palavecino fue el principal responsable del escándalo que se dio en el final del Superclásico en donde jugadores y cuerpos técnicos de Boca y de River se agarraron en una tángana tras el gol millonario.

Es que el volante con pasado en Platense provocó en los festejos a los futbolistas xeneizes gritándoles el gol en la cara y la reacción de los propios generó una cadena que terminó de la peor manera.

Incluso desde el plantel de River repudiaron las acciones de Palavecino, ya que apenas culminó el partido, Enzo Pérez desde su rol de capitán habló al respecto de la situación, en donde afirmó: “Lo que hizo Palavecino no está bien, pero de los errores se aprende. No está bien de ninguno de los dos lados porque no es la imagen que tenemos que dar para el afuera. No estoy para nada de acuerdo con lo que sucedió”.

En el día después del Superclásico, quien sumó testimonio de los hechos fue Jorge Brito, presidente de la institución de Núñez.

En diálogo con TyC Sports, el mandamás de River se expresó no solo acerca de los gestos de Palavecino, sino que también se mostró fuertemente disconforme con el escándalo que se dio en el Superclásico: “No me gustó nada. Primero pensé que el árbitro lo había terminado dos minutos antes. Cuando vi lo que había ocurrido… muchas veces a todos nos pasa. A mí me pasa como dirigente que a veces te sale el hincha de adentro y hacés algo que puede fastidiar al otro. Ahí es cuando tenemos que tener más claros los límites“, soltó.

Luego, cerró hablando directamente del volante y su gesto que desembocó el caos: “Palavecino es un jugador inteligente, una buena persona, va a aprender de esto. Me pareció exagerada la reacción de Boca“. Desde el lado xeneize, el que habló respecto a lo que hizo Palavecino fue Sergio Romero, quien afirmó que fue una falta de respeto en un momento inoportuno.