A poco menos de una semana para el cierre del mercado de pases del fútbol argentino (viernes 26 de enero a las 20:00 horas), los equipos de la Primera División siguen negociando para terminar de conformar sus planteles para el inicio de la Copa de la Liga Profesional, que será el próximo jueves 25 de enero.

Dentro de algunas posibles transferencias, en las últimas horas se conoció que Lanús, uno de los equipos que arranca comprometido con la permanencia en la tabla de los promedios, estaba cerca de un arreglo con Alianza Lima de Perú para incorporar a Carlos Zambrano, el experimentado defensor central que tuvo un paso por Boca.

Luego de que las instituciones lleguen a un acuerdo para que se de la operación, ya que desde el elenco peruano no ponía trabas para que se de la operación, a último momento se cayó la vuelta de Zambrano al fútbol argentino, ya que el defensor decidió rechazar la propuesta.

Según lo informado por el periodista César Luis Merlo, el pase de Zambrano a Lanús se cayó porque el futbolista de 34 años no quiso regresar a Argentina, a pesar del acuerdo entre clubes, en el que Alianza Lima hasta se hacía cargo de una parte de su salario durante su estadía en el Granate.

Cabe destacar que a pesar de un buen rendimiento en el club peruano a lo largo de la temporada 2023, el ex defensor central del Eintracht Frankfurt, no será tenido en cuenta por el entrenador Alejandro Restrepo, y es por eso que desde la representación del jugador le están buscando una salida, ya que tiene contrato vigente, pero claro está que su carrera no seguirá en nuestro fútbol.

Los números de Carlos Zambrano en Alianza Lima

En la única temporada que jugó en el elenco peruano tras irse de Boca, el futbolista de 34 años disputó un total de 25 partidos, en los que anotó 2 goles y fue expulsado en una oportunidad. Además, logró la clasificación a la Copa CONMEBOL Libertadores 2024.

Los refuerzos de Lanús en este mercado de pases

El equipo comandado por Ricardo Zielinski se está armando fuerte en este mercado de pases, en el que ya cerró la incorporación de cinco refuerzos: los defensores Abel Luciatti (libre de Tigre) y Nery Domínguez (libre de U de Chile), el mediocampista Ramiro Carrera (rescindió con Cruz Azul), y los delanteros Walter Bou (se lo compró a Vélez) y Marcelino Moreno, quien regresó al club luego de que adquieran su ficha que pertenecía al Coritiba de Brasil, así como también al Atlanta United.

Por otro lado, está la posibilidad de que sigan incorporando jugadores, ya que están interesados en Leandro Fernández, delantero argentino de la U de Chile, así como también Facundo Garcés, el defensor central de Colón de Santa Fe, que espera por una oferta del exterior para seguir su carrera.