No es Boca: Carlos Zambrano está cerca de volver al fútbol argentino

Se fue de Boca a comienzos de 2023 para retornar al fútbol peruano donde no pudo hacer pie en Alianza Lima. Ahora, podría volver al fútbol argentino para jugar la Copa de la Liga Profesional 2024. Carlos Zambrano está cerca de acordar su vínculo con Lanús. Hay negociaciones avanzadas y sólo faltaría el visto bueno del defensor.

Entre el Granate y Alianza Lima hay un principio de acuerdo para su traspaso, pero sólo restaría que Zambrano negocie su contrato para volver a Argentina, según informó el periodista César Luis Merlo. De todas maneras, serían detalles para que el peruano tenga una nueva experiencia en nuestro país tras su paso por el Xeneize.

En Perú, Zambrano ya no contaba para el Alianza Lima de Alejandro Restrepo. Durante el último año, el experimentado defensor empezó bien, pero poco a poco fue perdiendo terreno en la consideración del ex técnico, Mauricio Larriera (hoy en Newell´s Old Boys).

Además, el Káiser se ha visto envuelto en algunos problemas fuera de los terrenos de juego y en el vestuario blanquiazul. Algo que también le había sucedido cuando estuvo en Boca donde habría tenido un altercado, por ejemplo, con Darío Benedetto.

El paso de Carlos Zambrano por Alianza Lima

Tras salir de Boca en enero de 2023 y volver a Perú, Zambrano se mostró como un jugador sólido e importante en Alianza Lima. Con sus actuaciones, los Íntimos se quedaron con el Torneo Apertura.

Pero, para la segunda parte del año, los problemas físicos le pasaron factura y fue descartado para los partidos importantes en búsqueda de más títulos. Cayó en los Playoffs ante Universitario y Alianza Lima se quedó con las manos vacías. A esto, hay que sumarle ciertos problemas y hasta algunos rumores de peleas con algunos referentes, como el caso de Hernán Barcos.

Finalmente, en los últimos días, el director de fútbol aliancista, Bruno Marioni, reveló que no entraba en los planes de Restrepo. “Carlos tampoco va entrar dentro de la estructura deportiva de este año. Hemos hablado, estamos tratando den encontrar la mejor salida posible“, dijo el dirigente argentino.

Lanús, ante la vuelta de Zambrano a Argentina

En un primer momento, Carlos Zambrano especuló con buscarse otro equipo peruano o llegar al fútbol ecuatoriano donde se lo vinculó con Barcelona de ese país. Finalmente, apareció Lanús en las últimas horas y estaría cerca de acordar su regreso a Argentina.

En Boca, el Káiser ganó cinco títulos locales entre 2020 y 2022. Jugó un total de 62 partidos con la camiseta azul y oro donde marcó dos goles. También tuvo paso por Europa donde se destacó en Eintracht Frankfurt y Schalke 04, entre otros.