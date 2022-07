Luego de haber pasado seis meses entrenándose sin jugar, Cristian Pavón llegó a Atlético Minerio con el objetivo de recuperar todos los minutos que perdió en el 2022. El jugador espera ansioso su debut en el Galo, pero recibió una mala noticia en las últimas horas.

Como todos saben, el futbolista arrastra seis fechas de suspensión en la Copa Libertadores por el escándalo entre Boca y -casualmente- Mineiro. Al no haber sido utilizado por Battaglia, Kichan no las pudo cumplir en la fase de grupos y llegó a Brasil sabiendo que no iba a poder disputar esta edición del certamen continental. Pero el Galo hizo un pedido a Conmebol.

Con el objetivo de tenerlo a disposición vs. Palmeiras, el gigante brasilero le pidió al Tribunal que le den por cumplida la sanción. Sin embargo, desde Conmebol se pusieron firmes y ratificaron las seis fechas de suspensión para el delantero. Sin dudas, una dura noticia para él, que no podrá jugar la copa.

No solo no podrá disputar esta Libertadores, sino que también se perderá algunos encuentros de la próxima edición dependiendo de lo lejos que llegue Atlético Mineiro en 2022. Por ahora, su cabeza deberá quedarse en la competencia local.