La número 3 del mundo, Aryna Sabalenka, anunció que no disputará Wimbledon 2024. La noticia llegó en la previa de lo que iba a ser su estreno en el tercer grand slam del año frente a la estadounidense Emina Bektas. El motivo de la baja de la bielorrusa obedece a una lesión en su hombro. De hecho, en la conferencia de prensa previa al estreno en el All England, Sabalenka se había referido al tema, pero nadie imaginó que podía llegar a ser motivo de abandono.

En los últimos días se pudo ver a Sabalenka preparándose para Wimbledon, entrenó en las canchas del All England junto a Carlos Alcaraz, también estuvo con Ons Jabeur, una de sus amigas más cercanas del circuito. Lamentablemente, el físico no le permitió estar presente en el tercer grand slam del año y su lucha con Coco Gauff por el número 2 del mundo no será posible, al menos en Londres. Cabe recordar que la número 1 del mundo es la polaca Iga Swiatek, quien le lleva más de tres mil puntos de diferencia a Gauff, actual 2 del mundo.

Sabalenka junto a Jabeur en la previa de Wimbledon. (Foto: Getty).

Sabalenka ya había tenido un difícil Roland Garros

Aryna Sabalenka no la pasó bien en Roland Garros 2024. Pese a haber llegado a cuartos de final, en dicho encuentro tuvo que pedir médico por un malestar general y se la notó bastante pálida en gran parte del duelo ante Mirra Andreeva. Aquel partido quedó en manos de Andreeva por 6-7, 6-4 y 6-4.

Aryna no jugará los Juegos Olímpicos

“No voy a jugar los Juegos Olímpicos debido a las reglas de la WTA con respecto a los torneos obligatorios. Tengo que sacrificar algo, y lo primero que tengo que sacrificar son los Juegos. En este momento de mi carrera deportiva, especialmente con todos los problemas que he atravesado en los últimos meses, debo cuidar mi salud”, afirmó la bielorrusa, en medio de críticas a la organización de la WTA.

Además, agregó: “Es bastante complicado… creo que es demasiado, a nivel de calendario es demasiado. Prefiero tomar esta decisión, que consiste en cuidar mi salud”. Cabe recordar que el Masters 1000 de Canadá iniciará apenas dos días después de la final de los Juegos Olímpicos, los cuales se jugarán en polvo de ladrillo en París, mientras que en Canadá se jugará en cancha rápida.