El fallecimiento de Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, generó un enorme dolor en el corazón de toda la población brasileña, como así en los futboleros. Claro, una gran parte de la historia del deporte más bello del mundo se marchó hacia la morada de Dios. Pero además de una gran fortuna y una numerosa familia, en la playa de Pernambuco, en Guarujá, quedó una millonaria mansión.

Fue la penúltima vivienda en la que O Rei tuvo residencia. Antes de fallecer por cáncer de colon, vivió junto a su esposa, Márcia Aoki, en un inmueble en el Jardim Acapulco, ubicado en la misma ciudad brasileña, según pudo saber el medio de comunicación g1. Incluso, sostuvieron que el 3 veces campeón mundial con Brasil siguió frecuentando su lujosa mansión.

El antes y después de la mansión de Pelé. (Foto: GeGlobo)

Vecinos de la zona le indicaron al portal brasileño que tras la muerte del ex delantero, los empleados fueron despedidos. Y ante las constantes acusaciones de que el inmueble está abandonado, fue el abogado de Edson Cholbi do Nascimento, conocido como Edinho, quien lo desmintió y sostuvo que los despidos se dieron antes del deceso. De hecho, el hijo del primer matrimonio del astro es el encargado de administrar el patrimonio de su padre.

Según las imágenes que captó el medio de comunicación brasileño, hay diversas plantas y enredaderas que no son podadas desde hace meses, telarañas por doquier y el intercomunicador sin botón, además del óxido en las puertas. Por otra parte, sostuvieron que “otras imágenes, enviadas al equipo periodístico, muestran el interior de la casa: al igual que en la fachada, la maleza también crece en el jardín de la habitación y, sobre todo, en el exterior, de modo que apenas se ve lo que antiguamente era un campo de fútbol”. Además, añadieron que “el agua de la piscina es de color verdoso, y el área interna ya no contiene ningún objeto personal de O Rei”.

El abogado Augusto Miglioli, quien representa a Edinho, reconoció que la residencia tiene problemas estructurales, aunque destacó que estos “ya están siendo solucionados”. De hecho, explicó que “la acción de los vándalos se produce en un momento de reestructuración y se refiere a la falta de seguridad en ese lugar”.

Márcia Aoki, la viuda, por medio del testamento que realizó Pelé antes de su fallecimiento, percibió el 30% de la fortuna. Mientras que el 70% restante se repartió entre los herederos: Edson Cholbi Nascimento, Kely Cristina Cholbi Nascimento, Jeniffer Cholbi Nascimento, Flávia Kurtz Arantes do Nascimento, Sandra Regina Arantes do Nascimento Felinto, Josué Seixas Arantes do Nascimento y Celeste Seixas Arantes do Nascimento. Sin embargo, la parte que le corresponde a Sandra (fallecida) será dividida entre Octavio Felinto Neto y Gabriel Arantes do Nascimento Felinto, nietos del ex Santos.