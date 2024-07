El colombiano recibió a un ex compañero del Millonario que se encuentra jugando en la MLS.

Visita de lujo para Juanfer Quintero en plena Copa América: un ex River le fue a regalar su camiseta a la concentración

La Selección Colombia comenzó con el pie derecho su participación en la Copa América 2024. Los de Néstor Lorenzo superaron por 2 a 1 a Paraguay en el estreno y, por la segunda jornada golearon a la Costa Rica de Gustavo Alfaro por 3 a 0. En la antesala al duelo frente a Brasil del próximo martes, Juanfer Quintero recibió a un viejo conocido en la concentración.

Hernán López Muñoz, ex compañero de Juanfer en River, lo fue a visitar a la concentración y le llevó un regalo: su camiseta de San Jose Earthquakes. El talentoso mediocampista llegó a la MLS en mayo de este 2024 tras la eliminación de Godoy Cruz en los cuartos de final de la Copa de la Liga. El elenco de California compró el pase del enganche por 7 millones de dólares, de los cuales se dividió en partes iguales entre el Millonario y el Tomba, que compartían el pase del futbolista.

El breve paso de López Muños por River

Marcelo Gallardo se caracterizó por darles lugar a los pibes de las Inferiores y, bajo su gestión debutaron en Primera muchos de los que hoy brillan en la Selección Argentina como es el caso de Julián Álvarez, Enzo Fernández o Exequiel Palacios, por mencionar solamente algunos.

En 2019 mandó a la cancha a Hernán López Muñoz en un duelo ante Tigre por el torneo local disputado en el Monumental. Por aquel entonces, el foco estaba puesto en que el enganche era sobrino nieto de Diego Maradona. Aquella tarde el Millonario cayó 3 a 2, pero López Muñoz marcó su único tanto con la camiseta de River en lo que fue su único partido oficial en el club. Luego marchó a préstamo a Central Córdoba y más tarde a Godoy Cruz, elenco que compró por 1 millón de dólares el 50% del pase.

¿Qué será del futuro de Juanfer Quintero?

En los últimos días se quiso instalar que Juanfer Quintero quiere volver a River ahora, pero la realidad es que eso no es así. El colombiano es amado por los hinchas del club de Núñez y el cariño es recíproco. Inclusive, Juanfer no ve con malos ojos regresar al Millonario en un futuro, pero sabe muy bien que ahora no es el momento. Actualmente, el talentoso mediocampista está enfocado en la Copa América y, una vez que termine su participación, deberá regresar a Racing, club con el que tiene contrato hasta diciembre de 2026.