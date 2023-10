Pese a haber logrado obtener dos títulos locales en su estadía -Trofeo de Campeones y Supercopa Internacional- el ciclo de Fernando Gago como entrenador de Racing terminó dejando un mal recuerdo en Avellaneda, sobre todo por el rendimiento del equipo académico y las decisiones tomadas por el propio Gago en citas importantes como en la Copa Argentina, La CONMEBOL Libertadores, las fechas finales de la Liga Profesional o los clásicos.

Una de las cuestiones que más llamaban la atención en las decisiones del DT en su paso por Racing era el exhaustivo enfoque en la balanza, ya que cualquier futbolista que se encontrara fuera de su peso ideal era considerado prescindible por Gago, y se han visto casos reiterados como los recientes de Emiliano Vecchio o el de Edwin Cardona.

El caso del colombiano fue más que particular, ya que Racing invirtió más de 3 millones de dólares en la compra de su pase desde Tijuana -aunque se encontraba cedido en Boca-, y si bien no tuvo grandes oportunidades, su rendimiento dejó que desear (34 partidos con dos goles y una asistencia), por lo que en el último mercado de pases, Cardona terminó marchándose rescindiendo su contrato solo un año y medio después de haber arribado.

Otra situación peculiar que aconteció en Racing fue la de Paolo Guerrero. A la búsqueda de un centrodelantero de jerarquía, la Academia contrató al veterano peruano de 39 años como agente libre, pero solo siete meses después se desvinculó debido a la falta de oportunidades que tuvo en la dirección técnica de Fernando Gago, ya que Guerrero era considerado suplente y no gozaba de grandes minutos. Así, en julio de este año recaló en Liga de Quito, y solo tres meses después, con el equipo ecuatoriano logró levantar la Copa Sudamericana este pasado sábado.

En lo que fueron las celebraciones del equipo de Quito tras vencer desde los penales a Fortaleza en la final del certamen internacional, se dio un cruce virtual entre ambos futbolistas marginados por Fernando Gago en Racing. Resulta que Guerrero inició en el vestuario una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram en donde mostraba la intimidad de los festejos de los dirigidos por Luis Zubeldía tras haber conquistado la Sudamericana, y entre los espectadores en las redes sociales estaba Cardona. Al haber compartido breves meses en Racing, pero habiendo atravesado la misma situación con Gago, el colombiano soltó un palo para el ex DT a la hora de felicitar al peruano: “ Hermano, felicidades. Y el que sabes, no te ponía jajaja ahí tiene ”. Paolo no respondió, pero su cara al haber obtenido el título con Liga de Quito siendo clave lo dijo todo.

¿Qué dijo Guerrero sobre su salida de Racing?

Al momento de declarar luego de vencer a Fortaleza y consagrarse campeón de la Sudamericana el pasado sábado, Paolo soltó de manera contundente: “Cuando rescindí con Racing, el profe Luis Zubeldía me pegó un llamado y me dijo: ‘Te necesito aquí para ganar la Copa Sudamericana’. Eso me movilizó a venir. Hoy estamos celebrando el campeonato”. En paralelo, Zubeldía sentenció que había visto una entrevista en ESPN a Guerrero en donde se lo veía con la “espuma en la boca”, en referencia a la bronca que tuvo cuando se dio su frustrado paso por Racing con la responsabilidad de las decisiones de Fernando Gago. El resto es historia.

¿Cómo le fue a Gago en Racing?

Luego de casi dos años al mando de la Academia, Gago obtuvo dos títulos nacionales en 109 partidos dirigidos. Allí cosechó 53 triunfos, 28 empates y 28 derrotas. Su ciclo ya se encontraba agrietado y terminó por romperse definitivamente cuando, en el transcurso de un mes, quedó eliminado de la Libertadores, de la Copa Argentina y perdió de local contra Independiente, resultado que lo hizo marcharse -literalmente- por la puerta de atrás de Racing.