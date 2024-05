Ricardo Caruso Lombardi dejó de ser el entrenador de Miramar Misiones a tan solo un mes de haber asumido el cargo y luego de dirigir nada más que en seis partidos al equipo. Aunque el club no lo comunicó hasta el momento de manera oficial, así lo confirmó el diario deportivo uruguayo Ovación luego de contactarse con el entorno del técnico argentino.

La salida del entrenador trasciende los resultados deportivos, ya que más allá de tener lugar después de una derrota de su equipo 2-1 ante Liverpool, por la decimotercera fecha del Torneo Apertura, se da en el marco de la polémica que se generó por los insultos racistas que dirigió al árbitro del encuentro Javier Feres tras la expulsión de el segundo de sus dirigidos.

“Ni foul fue, ni foul fue. Ah, te van a aplaudir, te van a aplaudir. Mirá el VAR”, fue el grito de Caruso Lombardi que dio inicio al cruce. Inmediatamente después le mostró la tarjeta roja, lo que desató todavía más la furia del DT. “Negro de mierda, jetón. No me voy a ir. ¡Mirá el VAR!”, le dijo.

Ese último insulto del DT argentino provocó criticas públicas tanto de la Asociación Uruguaya de Árbitros como dentro del equipo, desde donde el asesor de la SAD Edgardo Lasalvia salió a decir que no los representaba ni se sentían identificados con esas palabras.

Caruso Lombardi dirigió solo seis partidos a Miramar Misiones.

Por otra parte, adelantándose a una sanción que entendió iba a ser de cinco partidos, fue el propio Caruso Lombardi quien en una entrevista radial ya había manifestado no tener intenciones de continuar ligado al club. “Mi intención es irme de Miramar, porque no puedo estar cinco partidos sin dirigir al equipo”, dijo en relación a la comprometida lucha con evitar el descenso.

Y agregó: “Los árbitros, los jueces de línea, están muy celosos con el tema mío por el partido ante Nacional. Yo no estoy cómodo, no me siento bien. Me ponen 70 micrófonos, la cámara enfocándome todo el tiempo, esperando algo mío”.

La polémica ante Nacional

La referencia de Ricardo Caruso Lombardi al celo arbitral tiene que ver con lo sucedido en el partido ante Nacional, en que reclamó un gol injustamente anulado a Miramar Misiones.

“Recién lo vi (el gol anulado), ahora lo estoy mirando y está por lo menos 30 centímetros habilitado. Se ve, pero clarito, salvo que hayan hecho las líneas como en Argentina, que las hacen curvas para no hacerlas derechas. No te pueden sacar ese gol. Pasaron cinco minutos. Ni la jueza de línea podía decirme nada. Yo no me puede explicar qué cobraron”, se había quejado tras el encuentro que terminó con derrota 2-1 para los suyos.

“Más allá que sea Nacional (el rival), no hay respeto por el fútbol. ¿Por qué no respetan a los equipos chicos? Si le toca perder a un grande, lastiman a un equipo chico que hizo un partido bárbaro, con coraje, con sacrificio, con jugadas de gol, que trabajó toda la semana. ¿Sabés lo que me pone más triste? No es el gol, sino que tenemos otras dos jugadas clarísimas que el referee las corta. Se lo dije”, agregó en aquel entonces.