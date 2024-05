En el marco del partido correspondiente a la fecha 12 del Torneo Apertura de Uruguay, el equipo de Ricardo Caruso Lombardi, Miramar Misiones, empató 0 a 0 en condición de local contra River Plate, y de esta manera sigue ubicando en el último lugar de los promedios pensando en la permanencia en la máxima categoría.

Una vez finalizado el encuentro, el entrenador argentino habló con la transmisión oficial del mismo, y allí volvió a estallar en contra del arbitraje, afirmando que a pesar de tengan fallos en contra de su equipo seguirán yendo al frente para lograr el objetivo de quedarse en primera división.

“Por lo menos que lo sepa, que yo no me voy a callar la boca. Si me tiene que cobrar 14 penales en contra, que me los cobre, pero yo muero de pie, yo muero de pie. A mí no me interesa nada, yo voy para delante como un caballo, y si me quieren voltear, que me volteen, no me interesa. Quedate tranquilo de que yo voy a tener el respeto necesario pero no me voy a dejar basurear, nunca me dejé basurear en mi vida y menos lo voy a hacer ahora”, comenzó en su descargo.

“No hay derecho a que le saquen esta ilusión a Miramar de quedarse en primera, eso no se hace, viejo. Nosotros somos laburantes y eso es lo que tienen que aprender ellos, que a los laburantes no se los trata de esta manera”, siguió de manera eufórica.

Y cerró confesando que es la segunda vez que se siente perjudicado por el arbitraje: “En el partido con Nacional también nos sentimos perjudicados, después no. Perdimos bien con Danubio, perdimos bien el otro día con Boston River, por lo que saludamos y nos fuimos porque nos ganaron bien. Ganar y perder es circunstancia del juego, lo que me molesta es que el juez no fue capaz de ir al VAR”.

Esta no es la primera vez que el argentino explota contra el nivel de los árbitros del fútbol uruguayo, ya que en su debut con Miramar Misiones en la derrota por 2 a 1 contra Nacional, se mostró muy molesto por un gol anulado a su equipo cuando el encuentro estaba empatado.

Los números de Caruso Lombardi en Miramar Misiones

Desde su debut, el entrenador argentino dirigió un total de 5 partidos, con un saldo de una victoria, un empate y tres derrotas. En los mismos, su equipo marcó 7 tantos y recibió 11, logrando mantener el arco en 0 en una oportunidad.

¿Hasta cuándo tiene contrato Caruso Lombardi con Miramar Misiones?

El vínculo del entrenador argentino con el elenco uruguayo tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de este año.