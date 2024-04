Ricardo Caruso Lombardi hizo su estreno como entrenador en el fútbol uruguayo, al frente de Miramar Misiones y enfrentando nada menos que a Nacional por la octava fecha del Torneo Apertura. Su salida a la cancha fue a pura sonrisa, efusivo el festejo de gol de Alexander Machado que le dio la ventaja a su equipo y furioso el final, después que El Bolso revirtiera el marcador para imponerse 2-1.

Su enojo apuntó principalmente al árbitro Hernán Heras, quien con apoyo del VAR anuló un gol que hubiese significado el 2-1 parcial para Miramar Misiones, a los 78 minutos. Siete minutos más tarde, Federico Santander se encargaría de anotar el gol del triunfo para Nacional.

“Recién lo vi (el gol anulado), ahora lo estoy mirando y está por lo menos 30 centímetros habilitado. Se ve, pero clarito, salvo que hayan hecho las líneas como en Argentina, que las hacen curvas para no hacerlas derechas. No te pueden sacar ese gol. Pasaron cinco minutos. Ni la jueza de línea podía decirme nada. Yo no me puede explicar qué cobraron”, se quejó Caruso en diálogo con Tenfield.

El entrenador argentino había protestado de manera airosa esa jugada, tanto al cuarto árbitro como a la jueza de línea que tenía cerca de los bancos, situación que le valió la amonestación por parte del colegiado principal Hernán Heras y que motivó sus palabras finalizado el encuentro.

“Más allá que sea Nacional (el rival), no hay respeto por el fútbol. ¿Por qué no respetan a los equipos chicos? Si le toca perder a un grande, lastiman a un equipo chico que hizo un partido bárbaro, con coraje, con sacrificio, con jugadas de gol, que trabajó toda la semana. ¿Sabés lo que me pone más triste? No es el gol, sino que tenemos otras dos jugadas clarísimas que el referee las corta. Se lo dije”, argumentó.

“No hay derecho a que te hagan eso, viejo. Nosotros venimos a laburar, no a joder. Entonces nos pueden lastimar. Al vestuario lo tengo todo muerto, a los pibes no los puedo levantar con nada. Decime qué hago yo para levantar al equipo ahora. Tengo angustia por los jugadores. Lamentablemente el fútbol está todo podrido. Ese es el problema grave que tenemos“, concluyó.

Caruso le apuntó al árbitro

Ricardo Caruso Lombardi expresó que en la previa del partido le habían dicho que Hernán Heras era un árbitro en pleno crecimiento, de gran proyección, pero no dudó en dejar en claro que no quedó nada conforme con su proceder. “Si es buen tipo, está bárbaro. Lo llevo a comer un asado. Pero que no me dirija, porque yo no estoy para que me perjudiquen”, disparó.

Riesgo de descenso

Ricardo Caruso Lombardi llegó al fútbol uruguayo con la misión de intentar salvar del descenso a Miramar Misiones, algo que ha conseguido con diferentes equipos en Argentina que fueron a buscarlo con las mismas urgencias. Con la derrota ante Nacional, el club ocupa la anteúltima posición del Apertura, compartida con Fénix y solo por encima de Rampla, que tiene sus mismos 4 puntos pero peor diferencia de gol. En la tabla de promedios, el equipo está último.