Diego Godín tomó posición tras las críticas de Luis Suárez a Marcelo Bielsa: "No me sorprende"

Continúa la polémica en la Selección de Uruguay. Luego de los furiosos dichos de Luis Suárez, en los que criticó el accionar en la convivencia de la Copa América al entrenador de la Celeste, Marcelo Bielsa, un histórico como Diego Godín habló al respectoy apoyó al experimentado delantero.

El ex defensor central que pasó por Vélez Sarsfield de Argentina, habló con DSports Radio, en donde defendió los dichos del futbolista del Inter Miami, y afirmó que si bien nunca compartió vestuario con Bielsa, otros jugadores le comentaron que que vivieron situaciones similares.

“No me sorprende, me han contado cosas. No puedo decir mi experiencia porque no conozco a Bielsa, no tuve la oportunidad de convivir, pero a Luis lo conozco desde hace más de 15 años; es así, espontáneo”, comenzó Godín bancando a su ex compañero de selección.

Siguiendo por la misma línea, agregó: “Lo que Luis hace no es cuestionar cómo entrena Bielsa y su forma de dirigir el grupo, lo que está haciendo es ser la voz de los que en convivencia no la están pasando bien. Confío a muerte en que una buena convivencia es la base de todo”.

Diego Godín y Luis Suárez jugando para la Selección de Uruguay.

Por otro lado, se refirió a los cambios en la forma de trabajar tras la gestión del Maestro Tabárez. “Todos quieren que a Uruguay le vaya bien, no hay jugadores que quieren bombear a un técnico. Estábamos acostumbrados al Maestro, hoy las cosas cambiaron. Lo único que yo puedo hacer es confiar en lo que Luis está diciendo”, soltó.

Y cerró: “Veníamos de 15 años de selección con el Maestro, habíamos generado una forma de convivencia, de cómo era el trato con el cocinero, el utilero, el canchero… hoy cambiaron. Yo no digo que sea mejor o peor, sino diferente. Lo que Luis habla es de la parte humana, de comunicación y respeto”.

El pedido de Luis Suárez a los hinchas uruguayos

“El día de mañana le pido a la gente que no se la agarre con los jugadores si algo no viene bien. Bielsa ha separado a todo el grupo hasta de la forma que tiene para entrenar“, explicó el ex Ajax, Barcelona y Liverpool, entre otros.

Mientras tanto, y tras la eliminación en semifinales de la última Copa América, la Selección Uruguaya peleará en octubre por acercarse aún más al Mundial 2026. Hasta el momento, se ubica tercero con 15 de 24 puntos posibles y en esta ventana chocará ante Perú y Ecuador.