Luego de las furiosas declaraciones de Luis Suárez, en las que lo acusó por mal manejo de vestuario y convivencia a lo largo de la Copa América de Estados Unidos, el entrenador de la Selección de Uruguay, el argentino Marcelo Bielsa, recibió una buena noticia de cara a la fecha FIFA de octubre.

Es que, para la nueva doble jornada de Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial del 2026, en la que la Celeste visita a Perú y recibe a Ecuador, el Loco podrá contar con la presencia de una de sus figuras, como lo es Darwin Núñez, el delantero que se destaca en el Liverpool de Inglaterra.

El goleador de la Celeste, estaba cumpliendo con una suspensión de 5 partidos por el conflicto con los hinchas de Colombia en la semifinal de la pasada Copa América, pero finalmente el TAS aceptó el recurso de amparo presentado por la Asociación Uruguaya de Fútbol, y la sanción quedó en suspenso.

De esta manera, si lo desea, Bielsa podrá contar con Núñez nuevamente, luego de no tenerlo a disposición en los últimos dos partidos, en los que su equipo sufrió la falta de gol al empatar como 0 a 0 tanto de local contra la Selección de Paraguay, como de visitante frente a Venezuela.

Darwin Núñez regresa a la Selección de Uruguay.

Luis Suárez acusó a Bielsa de “hacer lagrimear” a Darwin Núñez

Dentro de su acusación para con el entrenador, el experimentado goleador uruguayo afirmó que Bielsa hizo lagrimear a Darwin Núñez por sus críticas ante la prensa previo al partido contra Argentina, que terminó con triunfo de la Celeste por 2 a 0 en La Bombonera, y Núñez convirtió un tanto.

“Lo vi a Darwin lagrimeando y le dije: ‘vos estás acá por mérito tuyo, por lo que trabajás, sos goleador y sos el mejor. Tenés que seguir así, olvidate de lo que digan los demás. Lavate la cara, salí y rompela’. Por eso cuando hizo el gol fui el primero al que saludó”, comenzó en su relato.

Y agregó: “Para mí Darwin necesita cariño, que lo estén apoyando y contención, no otras cosas. Me crucé con el entrenador en el pasillo y me dijo: ‘no lo estamos ayudando con esas cosas’. Quedé descolocado… y le dije que yo tenía que apoyarlo. Después del triunfo, Bielsa me saludó y me dijo: ‘¿Sabés qué pasa? Si no le hablo así… Viste lo que corrió en el segundo tiempo’. Y yo le dije que mi parte era contenerlo”.

