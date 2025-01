Mientras la Selección Argentina de Diego Placente busca meterse en el hexagonal final del Sudamericano Sub 20, uno de sus rivales perdió a su entrenador. Es que Aldo Duscher fue despedido de su cargo en Paraguay tras apenas dos partidos en la competencia.

La Albirroja arrancó el torneo con el pie derecho al derrotar por 2-1 a su par de Perú. Pero, tras la fecha libre, el combinado guaraní cayó por un categórico 6-0 ante Paraguay. Aquel resultado desató enorme polémica en el país vecino con el despido como desenlace.

Aunque la Albirroja continúa en carrera de cara a la clasificación, la APF anunció la salida de su entrenador en horas de la noche de este martes: “La Asociación Paraguaya de Fútbol informa el cese de funciones del entrenador Aldo Duscher al frente de la conducción técnica de la Selección Paraguaya Masculina Sub 20”.

Aquel comunicado fue el capítulo final de una agitada tarde en la que Duscher tuvo un importante cruce verbal con los periodistas de Cardinal Deportivo, el programa de ABC. En aquel ciclo, el DT argentino acusó: “Este es el momento que más les gusta a ustedes”.

“A ustedes les gusta el quilombo y eso vende más, pero no les quepa la menor duda, y también le hablo a la gente de Paraguay, que este equipo va a dejar la vida hasta el final porque mi forma de trabajo es así”, soltó Duscher.

Publicidad

Publicidad

A partir de allí, los periodistas se sintieron ofendidos y salieron al cruce desmintiendo el deseo de ver perder a Paraguay, elevando el tono de la discusión. “Vos tenés que hacer preguntas positivas, constructivas. A mí no me grites porque si no vas a tener problemas. Primero que todo, respeto. Si no se termina la nota acá”, llegó a amenazar el entrenador.

Chilavert salió a cruzar a Duscher

Antes de la confirmación de su destitución, el histórico arquero criticó la labor del argentino en charla con La Gran Cabina: “No sé qué hace Aldo Duscher en Paraguay, ¿Qué ha hecho por el fútbol paraguayo?”.

Publicidad

Publicidad

Y continuó: “La culpa es de Robert Harrison, es consecuencia de todo lo que se hace mal en la Selección de Paraguay. ¿Qué hicieron ellos? No son técnicos, no son formadores, no tienen la capacidad ni la calidad de los jugadores”.

“Ellos creen que porque las cosas les han salido medianamente bien a Alfaro en la Selección mayor, piensan que pueden jugar de la misma manera. El verdadero error está en Harrison, él es el verdadero culpable de estos fracasos”, opinó sobre las decisiones del Presidente de la APF.