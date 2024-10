A lo largo de las últimas horas, en la Selección de Uruguay estalló la interna del seleccionado por los dichos de Luis Suárez en contra de Marcelo Bielsa, el actual entrenador, a casi un mes de lo que fue su retiro de la Celeste. El Pistolero contó diversas situaciones vividas con el argentino durante los entrenamientos, y en medio de toda la polémica, quien se metió fue José Luis Chilavert.

Durante la charla que tuvo el atacante de Inter Miami con el programa televisivo De Fútbol Se Habla Así, respaldó a Agustín Canobbio, además de que defendió a sus ex compañeros. Pero por los resultados del seleccionado, apuntó sus cañones contra Bielsa. “En la Copa América hubo situaciones que me dolieron que no las dije por el bien de la convivencia. A Canobbio lo banco en lo que sucedió. Muchos días lo puso a hacer ejercicios con los futbolistas que fueron como sparring. Es una falta de respeto absoluto“, fue lo primero que confesó el ex Liverpool y FC Barcelona.

Al ser un referente del fútbol sudamericano, Chilavert fue consultado por los dichos de Suárez contra el entrenador, a quien lo tuvo durante su etapa gloriosa en Vélez Sarsfield, y confesó que coincide en plenitud con el charrúa. “Cuando no sale los resultados utiliza palabras ofensivas. A un compañero lo trató de cobarde, yo le dije ‘este plantel ganó todo y que usted no ganó nada’. Me sacó la capitanía”, enfatizó para recordar aquellos tiempos. Pero no se quedó allí y fue por más.

“Bielsa se cree más importante que los jugadores, esa es la realidad, y le molesta los líderes, no puede convivir con las figuras”, manifestó quien fue reconocido por la IFFHS como el mejor arquero del mundo en tres ocasiones (1995, 1997​ y 1998) para dejar bien en claro que no tiene los mejores recuerdos del entrenador que está al frente de la Selección de Uruguay.

José Luis Chilavert llenó de críticas a Marcelo Bielsa. (Getty Images)

Chilavert analizó el presente de Gustavo Alfaro en Paraguay

Así como el ex arquero paraguayo dilapidó a Marcelo Bielsa, aprovechó para dejar en claro qué es lo que piensa respecto al presente que vive la Selección de Paraguay bajo el mando de Gustavo Alfaro, quien asumió en el cargo luego de la penosa Copa América que hizo Daniel Garnero.

“Todo el mundo habla maravilla de Gustavo Alfaro porque nombra a Sócrates y a Platón. Yo le diría que ellos no salieron campeones del mundo”, indicó. A lo que añadió: “Es lírico, habla muy bien. Lo que me gustó del partido que Paraguay le gana a Brasil es la agresividad, pero no cambiamos nada”. Pero no quedó allí.

Chila también habló de su deseo con vistas a lo que se viene, donde buscarán meterse en el Mundial de 2026: “Ojalá podamos seguir manteniendo esa energía, esa agresividad. Nosotros perdimos nuestra identidad, ojalá que con Alfaro podamos recuperarla. Habla lindo, pero ahora tiene que recurrir a las virtudes y capacidad y también al sistema”, sostuvo.

El pedido de Luis Suárez a los hinchas uruguayos

“El día de mañana le pido a la gente que no se la agarre con los jugadores si algo no viene bien. Bielsa ha separado a todo el grupo hasta de la forma que tiene para entrenar“, explicó el ex Ajax, Barcelona y Liverpool, entre otros.

Mientras tanto, y tras la eliminación en semifinales de la última Copa América, la Selección Uruguaya peleará en octubre por acercarse aún más al Mundial 2026. Hasta el momento, se ubica tercero con 15 de 24 puntos posibles y en esta ventana chocará ante Perú y Ecuador.