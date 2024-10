El presidente de la AUF fue contundente con el futuro de Marcelo Bielsa en la Selección de Uruguay: "Estamos todos locos"

Para hablar de la última victoria de la Selección de Uruguay nos tenemos que remontar al 1 de julio de este año, cuando por Copa América venció 1 a 0 a Estados Unidos en la última fecha de la fase de grupos. Desde ese momento, el combinado de Marcelo Bielsa perdió dos partidos y empató cuatro, con el agravante que no ha convertido goles en ninguno de esos seis encuentros (4 paridades 0 a 0 -con un triunfo por penales ante Brasil- y dos caídas por 1 a 0).

En medio de ese irregular contexto, se desarrolló un escándalo entre los jugadores del plantel charrúa y el propio Marcelo Bielsa, ya que Luis Suárez se ocupó de ventilar una interna que ocurría dentro de la Selección de Uruguay por una serie de decisiones colectivas e individuales que el “Loco” tenía en su día a día comandando el seleccionado.

Debido a la combinación de factores, el mal momento actual a nivel futbolístico y la crisis entre el DT y los futbolistas, fueron varios medios y fanáticos de la Selección que pusieron en duda la continuidad de Bielsa en Uruguay. Pese a estos rumores, desde la propia AUF hablaron al respecto y brindaron tranquilidad para el futuro del entrenador argentino.

ver también La categórica respuesta de Marcelo Bielsa sobre las declaraciones de Luis Suárez que estallaron en Uruguay

El presidente de la AUF, Ignacio Alonso, fue contundente sobre el futuro de Bielsa

Luego del empate 0 a 0 ante Ecuador en el Estadio Centenario, Ignacio Alonso fue consultado sobre el futuro de Marcelo Bielsa y su respuesta fue categórica: “Olvidate. Estamos terceros en la tabla. Si empezamos con esas especulaciones estamos todos locos“.

De todas formas, remarcó su preocupación por haber obtenido solo 2 puntos de 12 posibles en las últimas cuatro fechas de Eliminatorias: “Son resultados que uno no quiere y no hemos convertido, pero estamos tranquilos. Sabíamos que íbamos a pasar una zona de turbulencia en un momento en que no teníamos todos los jugadores disponibles, y ahora estamos saliendo de esa zona“, señaló. Claro, Alonso no pasó por alto las sanciones que han tenido algunos futbolistas durante estas jornadas por los incidentes ante Colombia en la Copa América.

ver también Uruguay no pasó del empate ante Ecuador y llovieron críticas de los hinchas contra Marcelo Bielsa: "Sin rumbo"

Para cerrar, fue optimista con lo que será la fecha FIFA de noviembre: “Vamos a ubicar donde estamos: en una zona privilegiada de la tabla gracias a un arranque muy bueno. Tenemos que cerrar el año en esa zona, capitalizando lo que logramos en la primera parte, tratando de sacar lo máximo en este tiempo que estamos con los jugadores sancionados, y cerrando el año que viene la clasificación“. Confianza plena en Bielsa de cara a lo que se viene para Uruguay.

Publicidad

Publicidad

Habló Bielsa tras el empate ante Ecuador

Aunque Uruguay se mantiene en los puestos de clasificación al Mundial 2026, la sequía de triunfos pone en alerta al equipo, que no quiere dormirse en los laureles. En conferencia de prensa, el DT argentino se refirió al momento y cómo decide repartir las cargas de presiones entre sus dirigidos.

“El momento del equipo no es sencillo. En este tipo de situaciones darles minutos a jugadores jóvenes, con pocos antecedentes de selección, no sé si ayuda al equipo y si los ayuda a ellos. Hay veces que la inestabilidad es mejor que la toleren los jugadores acostumbrados a este tipo de experiencias“, destacó Bielsa.

En la última pregunta en sala de prensa del Centenario, a Bielsa le consultaron sobre el impacto de los dichos del Pistolero y otros protagonistas de la Celeste: “No ignoro la situación, pero si usted me dice no lograron jugar bien producto de los episodios que tocó vivir, mi respuesta es ‘no’. Eso no influyó“.

Publicidad

Publicidad

La mala racha de Uruguay y lo que se le viene

El último triunfo de Uruguay se dio en la fase de grupos de la Copa América 2024 ante Estados Unidos. Desde aquel 1 de julio no solo no ve los 3 puntos, sino que tampoco anotó goles.