La categórica respuesta de Marcelo Bielsa sobre las declaraciones de Luis Suárez que estallaron en Uruguay

En el Estadio Centenario, la Selección de Uruguay empató sin goles ante Ecuador por las Eliminatorias CONMEBOL y profundizó su mala racha. Además de acumular 7 encuentros sin ganar, la Celeste atraviesa momentos tensos por la polémica que desataron las declaraciones de Luis Suárez contra Marcelo Bielsa.

Aunque Uruguay se mantiene en los puestos de clasificación al Mundial 2026, la sequía de triunfos pone en alerta al equipo, que no quiere dormirse en los laureles. En conferencia de prensa, el DT argentino se refirió al momento y cómo decide repartir las cargas de presiones entre sus dirigidos.

“El momento del equipo no es sencillo. En este tipo de situaciones darles minutos a jugadores jóvenes, con pocos antecedentes de selección, no sé si ayuda al equipo y si los ayuda a ellos. Hay veces que la inestabilidad es mejor que la toleren los jugadores acostumbrados a este tipo de experiencias“, destacó Bielsa.

Aquellos dichos fueron en referencia a las críticas de los hinchas, que pedían por futbolistas como Luciano Rodríguez en el complemento. A pesar de ello, el Loco explicó el porqué de su decisión de dejarlo en el banco.

Las declaraciones de Bielsa sobre la polémica de Suárez

En la última pregunta en sala de prensa del Centenario, a Bielsa le consultaron sobre el impacto de los dichos del Pistolero y otros protagonistas de la Celeste: “No ignoro la situación, pero si usted me dice no lograron jugar bien producto de los episodios que tocó vivir, mi respuesta es ‘no’. Eso no influyó“.

Así, Bielsa se refirió de forma oficial a la polémica de atraviesa el equipo, aunque su contestación fue corta en relación a sus habituales respuestas. Repentinamente, los encargados de prensa de la AUF finalizaron la conferencia tras aquellos últimos dichos.

Ignacio Alonso respaldó a Bielsa

El presidente de la AUF le quitó drama a la mala racha de resultados que transita Uruguay bajo las órdenes de Bielsa y aseguró que el DT seguirá en el cargo: “Estamos terceros en la tabla, si empezamos con especulaciones de continuidad del DT estamos todos locos. Estamos tranquilos, sabíamos que íbamos a pasar una zona de turbulencia y estamos saliendo de esa zona. Seguimos en una zona privilegiada de la tabla“.

