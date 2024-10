Agustín Canobbio fue uno de los jugadores más salpicados por las declaraciones de Luis Suárez sobre la convivencia de Marcelo Bielsa con los integrantes de la Selección Uruguaya. El delantero de Athletico Paranaense fue respaldado por el Pistolero y este martes decidió romper el silencio.

Tras su poca participación en la Copa América, dónde luego se denunció que había sido utilizado como ‘alcanzapelotas’ por el Loco, Canobbio no regresó a la Celeste y decidió contar su versión de la relación con Bielsa en Carve Deportiva.

“A mí me echó la culpa de haber perdido un partido. Un jugador solo había perdido un partido. Fue contra Ecuador. Había hecho el gol y había generado la otra situación de gol. Somos 11 jugadores, plantel grande y me echó la culpa en un video análisis“, relató el atacante entre varias revelaciones.

En redes sociales se debatió sobre la actitud de Canobbio ante las decisiones de Bielsa, pero hubo un video que dividió la opinión. Es que Lucas Ocampos tuvo al entrenador argentino en Olympique de Marsella y vivió una situación similar a la que respondió de otra manera.

“Había hecho un gol y dos asistencias. Un partidazo. Entonces nosotros sabíamos que volvíamos a entrenar el lunes y teníamos los videos grupales y los individuales. Y salí con la cabeza agachada“, comenzó Ocampos, que compartió equipo con Bielsa entre 2014 y 2016.

Y se extendió: “Me dijo ‘usted no volvió de la manera que vuelve siempre, porque hizo goles’. Después él te lo muestra y es verdad. Todo lo que él te dice es para que vos aprendas. Después está en uno cómo lo toma. Porque si te lo tomás cómo ‘siempre me dice las cosas mal’… No, te dice las cosas como son para que crezcas y el equipo crezca. Con Marcelo aprendí de todo, las cosas básicas del día a día“.