En la previa de lo que será el duelo contra Olimpia por el partido de ida de los octavos de final de la Copa CONMEBOL Libertadores, el Flamengo de Sampaoli venció en su última prueba a Atlético Mineiro por 2 a 1, en el encuentro correspondiente a la fecha 17 del Brasileirao.

A pesar de llevar 7 partidos sin conocer la derrota y ubicarse segundo en el campeonato local, el momento que está pasando el equipo dirigido por Jorge Sampaoli no es el mejor, debido a que luego del triunfo ante el Mineiro, hubo un conflicto en el vestuario.

El preparador físico del plantel, Pablo Hernández, agredió pegándole una piña al delantero Pedro, quien fue a reclamarle por no haber ingresado en el último partido, y por la poca cantidad de minutos que viene disputando, provocándole una lesión en su boca y en piezas dentales.

Tras este episodio, el preparador físico fue citado a declarar con la Policía de Minas Gerais, y el delantero en sus redes sociales hizo un descargo explicando su versión de este hecho escandaloso.

El descargo de Pedro

Podría estar aquí hablando de los pocos minutos de los últimos partidos, pero lo que pasó hoy fue peor que lo que podría pasar dentro de cuatro líneas. Cobarde, sin razón e inexplicablemente, fui atacado, con un puñetazo en la cara, por Pablo Fernández, miembro del comité técnico de Sampaoli.

La cobardía física ha superado la cobardía psicológica que he sufrido durante las últimas semanas.

Alguien que se siente con derecho a atacar a otro no merece el respeto de nadie. He pasado por muchas dificultades aquí en Flamengo, pero nada se compara con la cobardía que he sufrido hoy.

Que Dios perdone a una persona que, en pleno 2023, piense que una agresión física puede resolver cualquier problema. Gracias JESÚS por las enseñanzas, darme un nuevo rostro.

Papá y mamá, gracias por la educación que me habéis dado.