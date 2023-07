En este mercado de pases, Arturo Vidal, uno de los futbolistas chilenos más importantes y destacados de todos los tiempos, se marchó de Flamengo para ponerse la camiseta de otro equipo de la máxima categoría del fútbol brasileño: Athletico Paranaense.

Así fue como, en su primer partido con su nuevo conjunto, el exfutbolista de equipos como Barcelona e Inter de Milán destrozó por completo a Jorge Sampaoli, actual entrenador del Mengao: “Es un perdedor y no sabe apreciar a los jugadores”.

Esto, como no podía ser de otra manera, llamó la atención de propios y extraños teniendo en cuenta que Sampaoli y Vidal habían coincidido durante la conquista de la Copa América de 2015 con el seleccionado chileno. Sin lugar a dudas, una relación rota.

En medio de ese panorama, en las últimas horas, tras el empate 1-1 entre Flamengo y América Mineiro, el también exestratega de la Selección Argentina fue consultado sobre estas palabras de Vidal. Y, fiel a su estilo, no anduvo con vueltas al respecto.

“Yo no hablo de lo que dicen los demás. Yo sinceramente me preocupo y tomo decisiones para intentar que mi equipo dé lo mejor. Si Arturo habla o habla otra persona, mi percepción y mi decisión de pensar sobre Arturo no va a cambiar nunca”, comenzó disparando.

“Tengo que tomar decisiones. Yo lo único que busco es que mi equipo juegue para ganar la mayor cantidad de partidos y nada más”, completó al respecto el director técnico argentino de 63 años de edad durante la conferencia de prensa correspondiente.