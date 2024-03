La plena vigencia de Germán Cano a sus 36 años lo hacen seguir siendo uno de los mejores delanteros de toda Sudamérica, al punto que en Brasil, donde milita desde hace ya cuatro años, no se explican cómo no ha tenido ni siquiera una oportunidad en la Selección Argentina. El jugador de Fluminense, campeón de la última edición de la Copa Libertadores, provocó también que los equipos más poderosos del fútbol argentino se tentaran con la posibilidad de repatriarlo, opción que en realidad no parece contar para él.

“La verdad es que no imagino una vuelta a jugar en Argentina. Es bastante difícil porque prácticamente toda mi carrera la hice fuera del país y porque tengo una base acá en Río. Mi familia está feliz y eso es lo que realmente importa. Estamos muy cómodos”, dijo en diálogo con DSports.

Y agregó: “Todavía tengo más años de contrato en Fluminense y disfruto cada día de poder jugar, de poder estar jugando dentro del Maracaná, que es muy imponente y muy lindo a la vez. No me imagino volver a Argentina porque uno ya tiene decidido estar fuera del país. Solo para vacaciones, para visitar a la familia y los amigos”.

Germán Cano hizo su estreno como futbolista profesional defendiendo la camiseta de Lanús, en febrero de 2008, y permaneció en el club hasta 2010, previa cesión en Chacarita. En 2011 tuvo un paso por Colón que pocos recuerdan, pues llegó a disputar apenas cinco partidos, y luego inició su aventura en el exterior.

Desde que dejó el país, el delantero pasó por Deportivo Pereira, Nacional de Paraguay, Independiente Medellín, con el que se coronó campeón y goleador en Colombia; Pachuca y León de México, Vasco da Gama y Fluminense, habiendo conquistado con este último la Copa Libertadores y la Recopa Sudamericana.

Felipe Melo lo quiere en la Selección de Brasil

El excéntrico mediocampista con el que comparte equipo en Fluminense planteó más de una vez que no entiende por qué Germán Cano nunca tuvo la oportunidad en la Selección Argentina durante el ciclo de Lionel Scaloni, que coincidió con el mejor momento de su carrera. Además, sugirió que debería ser naturalizado y convocado a la Selección de Brasil que actualmente afronta un proceso de reconstrucción al que considera podría aportarle soluciones inmediatas.