En este 2023, Boca estuvo realmente cerca de obtener su tan ansiada séptima Copa Libertadores debido a que llegó a la final del certamen ante Fluminense. Allí, luego de empatar 1 a 1 en los 90 minutos, el encuentro se resolvió en el alargue, en donde el conjunto de Río de Janeiro terminó ganando por el gol de John Kennedy que selló el triunfo por 2 a 1 para Flu.

El autor del primer tanto del equipo que finalmente se consagró campeón de la Libertadores 2023 fue Germán Cano. Y el propio Cano es el protagonista de esta particular anécdota que involucra a Juan Román Riquelme y a Cristian Fabbiani.

En diálogo con Diario Olé, el “Ogro” reveló una inédita charla que tuvo con Román sobre Germán Cano, a quien conoce por haber compartido tiempo en Lanús, cuando el delantero de Fluminense debutó en primera y Fabbiani ya estaba asentado como profesional.

Mostrando una camiseta de Flu firmada por Cano, Fabbiani soltó: “Más que importante es esta (la camiseta). Nosotros crecimos juntos y sé el sacrificio que hizo ‘Canito’“. Luego, comentó la charla que tuvo con Riquelme vinculada al delantero surgido en Lanús: “La verdad es que es algo chistoso, porque, cuando yo trabajaba en ESPN, con Riquelme nos juntábamos mucho y le dije que lo tenía que ir a buscar a Cano y que lo lleve a Boca“.

Claro está que finalmente Cano no recaló en el Xeneize pese a la recomendación de Fabbiani, quien para justificar el porqué lo vinculó a Boca y no a River -en donde el “Ogro” tiene identificación por su paso en el club de Núñez- afirmó: “Es un jugador que, por su estilo de juego, tiene algo que no muchos jugadores en el mundo lo tienen, y es que siempre está bien perfilado. Entonces siempre tiene 2 o 3 segundos más que el defensor, y encima patea con las dos piernas“.

Para cerrar el tema, Fabbiani comentó lo que le dijo Germán Cano tras aquella final de Libertadores en el Maracaná: “Esta camiseta está firmada por él, me la mandó antes de la final contra Boca. Después de la final hablé con él, hablo todos los días. Estaba feliz, Cano quería jugar la final contra Boca y bueno, tuvo una y la mandó a guardar“. Está claro que es contrafáctico, pero si Cano hubiese llegado a Boca, la historia podría haber sido diferente. ¿Conocías esta historia?

La frase de Cano cuando le preguntaron si jugaría en Boca

A mediados de año, cuando aún no se divisaba el cruce entre Boca y Fluminense por la final de la Copa Libertadores, Germán Cano le brindó declaraciones a ‘TNT Sports’ por ‘CNN Radio’ y fue categórico cuando le preguntaron si le gustaría jugar en Boca: “No tengo ganas de volver a la Argentina, independientemente del equipo que sea. Mi carrera la hice afuera y tengo dos años más de contrato con Fluminense. Estoy tranquilo, no pienso más allá”.

“Uno se va haciendo como puede y como quiere. Yo tuve que salir de Argentina muy chico para tener un nombre y una continuidad en México o en Colombia. En 2018 mi carrera empezó a levantar y estoy muy orgulloso de lo que estoy haciendo. Mi familia está bien fuera del país y tenemos una estabilidad y una seguridad en Brasil”, completó.

¿Hasta cuando tiene contrato Germán Cano con Fluminense?

Al argentino le quedan dos años de contrato con el equipo de Río de Janeiro. En noviembre de 2022, Cano firmó la extensión de su vínculo hasta diciembre de 2025.

Los números de Germán Cano en Fluminense

Las estadísticas del ex-Lanús en Flu son las mejores entre cualquier delantero argentino en el mundo. Desde su llegada en enero de 2022, Cano suma 84 goles y 10 asistencias en 127 partidos disputados.