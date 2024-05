A casi un mes de la Copa América 2024, la Selección Uruguaya transita la previa con mucho trabajo. Es que la Celeste llega en un enorme momento y es una de las máximas candidatas a conquistar el títulos en Estados Unidos.

Con Luis Suárez y Edinson Cavani, Marcelo Bielsa entregó la lista de reservados para el certamen, que se recortará a 10 días del inicio de la competencia con los convocados definitivos. En esa lucha por ingresar al equipo está José Luis Rodríguez, de Vasco da Gama.

El lateral derecho está volviendo a tener continuidad en el combinado brasileño tras la salida de Ramón Díaz, que priorizó a otros compañeros. En ese contexto, Rodríguez perdió terreno también en la consideración de Bielsa, además de su falta de ritmo, por un inconveniente con vacunas que lo dejó fuera de una ventana FIFA.

Rodríguez en Vasco da Gama. (Foto: Getty)

En septiembre de 2023, el defensor no pudo viajar a Barranquilla para defender a la Celeste por no contar con una de las vacunas necesarias para ingresar desde Brasil. Por eso se quedó fuera de la convocatoria y de las siguientes. Ahora, el Loco volvió a llamarlo y el Pumita reveló una intimidad.

“En su momento, Bielsa me llamó para pedirme disculpas. Quizás no dependía de él, pero me llamó, hablamos y quedó todo bien. No tenía porqué hacerlo, y se tomó el tiempo de llamarme y pedirme disculpas, eso habla bien de él“, comentó Rodríguez a 100% Deporte.

La posibilidades de José Luis Rodríguez de ir a la Copa América

El lateral surgido de Danubio, que pasó por Racing de Avellaneda y Nacional, sabe que será difícil entra entre los 23 o 26 confirmados, pero no baja los brazos: “Haber tenido la consideración de Marcelo te da mucha confianza, también por el hecho de haber tenido muchas charlas con él. Jugando un poco más en Brasil, creo que puedo pelear un lugar“.

En su posición hay otros tres experimentados que pueden entrar por sobre el defensor de 27 años. En primer lugar, Ronald Araújo ofició de lateral derecho en los últimos partidos de la Celeste. Además, fuera de su posición natural también podría hacerlo Nahitan Nández, mientras que Guillermo Varela asoma como otra opción.

El grupo de Uruguay en la Copa América 2024

La Celeste iniciará su camino en el torneo continental ante Panamá, el 23 de junio. En la segunda jornada deberá enfrentarse a Bolivia, el 27, y cerrará esta instancia ante el local, Estados Unidos, el 1 de julio.