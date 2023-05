River está al tanto de lo que podría ser una dolorosa partida dentro del plantel que comanda Martín Demichelis. Nicolás De La Cruz, llegado a Núñez a mediados de 2017, estaría atravesando sus últimos partidos con la institución rojiblanca. ¿Por qué? Flamengo, vigente campeón de la CONMEBOL Libertadores, lo quiere ya.

El talentoso volante uruguayo renovó su contrato con el Millonario a fines de 2022, cuando existió la -altísima- probabilidad de que se marchara libre. No obstante, desde la dirigencia le prometieron al futbolista que sería vendido en caso de que llegue una oferta convincente por él. Desde Brasil alertan que River pediría alrededor de 15 millones de euros para liberar al mediocampista.

Antes de avanzar, el Mengao se comprometió a analizar detenidamente el historial clínico del charrúa y así lo contó el Diario Olé en las últimas horas: “Flamengo tomó nota del último tratamiento con células madre al que se sometió el uruguayo en la rodilla derecha post Qatar y de los altibajos físicos en este tiempo, pero aún así está decidido a quedarse con un mediocampista que Sampaoli sigue desde hace rato y que ya había sido recomendado por su medio hermano Carlos Sánchez cuando el ex River era dirigido por JS en Santos“.

Olé también informa que ya hay negociaciones en marcha entre la representación de De La Cruz y el gigante de Brasil, cuyas charlas se dirigen a buen puerto. No obstante, todavía no existe mediación de club a club, un paso que deberá dar el Mengao una vez que se ponga de acuerdo con el uruguayo en lo que su contrato respecta. Si no hay palos en la rueda, todo indica que el charrúa estará viviendo sus últimas semanas como jugador de La Banda.