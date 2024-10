La ex kinesióloga de Nacional apuntó contra Luis Suárez tras el escándalo con Bielsa: “Teníamos la orden de no mirarte ni saludarte”

En estos últimos días, Luis Suárez estuvo en el centro de la escena mediática y, a diferencia de hace algunos años cuando brillaba en Barcelona o Liverpool, en esta oportunidad no fue por sus goles, sino por unas declaraciones polémicas en las que apuntó directamente contra Marcelo Bielsa, actual entrenador de la Selección de Uruguay. Luego de esos dichos, apareció Mayr Jakimczuk -ex kinesióloga de Nacional- que relató algunas situaciones que vivieron los empleados del club con Lucho cuando estuvo allí en 2022.

A través de su cuenta de Twitter, Mayra Jakimzuk apuntó directamente contra Luis Suárez en un mensaje que luego borró: “El problema con lo de Suárez es que en vez de idolatrar al jugador de fútbol, idolatran a la persona. Y lo mismo de Bielsa. Amo a Suárez jugador de fútbol, quién no. ¿Los conozco? No. En definitiva todos vendemos lo que mejor nos deja parados. Pero hay que acompañarlo con un poco de realidad, porque si no, sos un hipócrita”

Mayra Jakimczuk.

Además, agregó: “Hoy la hipocresía me supera… Luis, no te olvides de que cuando llegaste a Nacional teníamos orden TODOS de no saludarte, de no mirarte y de no pedirte fotos. No me lo contó nadie. Lo viví… Mostremos las dos caras de la moneda siempre. Ser, no parecer. Si no, siempre seremos unos simples hipócritas”. Cabe resaltar que luego de exponer esta situación, Jakimczuk puso privada su cuenta.

¿Qué había dicho Suárez sobre Bielsa?

Tras poner punto final a su ciclo en la Selección de Uruguay, Luis Suárez, dialogó con DSports y fue lapidario con Marcelo Bielsa, exponiendo supuestas charlas privadas y su proceder en lo extrafutbolístico: “n mi última convocatoria estaban jugando al truco y veía que pasaban por atrás y miraban a ver quiénes eran los que estaban jugando al truco. Hay cosas que me llaman mucho la atención. Ibas al Complejo y no te miento, estabas almorzando o merendando, veías las teles prendidas mirando fútbol. Hoy hay una tele escondida, todo apagado, todo en silencio. Es como que entrás y decís ‘a dónde estoy entrando’”.

Además, agregó: “A los empleados nos los dejan pasar y saludar y comer con nosotros. Se tienen que cuidar hasta la puerta donde tienen que entrar. Me parte el alma que en Complejo se viva así hoy. El día de mañana le pido a la gente que no se la agarre con los jugadores si algo no anda bien. Bielsa ha separado a todo el grupo hasta de la forma que tiene de entrenar. Muchos jugadores hicieron una reunión para pedirle al entrenador que por los menos nos dijera buen día, ni saludaba”.