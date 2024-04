River y Boca siguen adelante en el ranking CONMEBOL clasificatorio para el Mundial de Clubes 2025. Con el triunfo ante Nacional por Copa Libertadores, el Millonario pasó al Xeneize en el primer lugar de este listado y quedó bien perfilado para asegurar su lugar. Mientras que el cuadro azul y oro aún debe aguardar por la continuidad del torneo.

El equipo de Martín Demichelis llegó a 73 puntos contra los 71 del elenco de Diego Martínez en los primeros dos lugares. Como todavía debe afrontar más partidos por Libertadores, River apunta a sumar más puntos, lo que le permitiría asegurar la clasificación en pocas fechas.

En tanto, Boca, al no jugar el certamen continental (está en la Copa Sudamericana), no puede sumar más puntos. Por lo tanto, debe esperar a que el resto de los clubes rivales no pasen esos 71 puntos o se quedará sin la chance de jugar el Mundial de Clubes 2025.

Los rivales de River y Boca en el ranking CONMEBOL clasificatorio al Mundial de Clubes 2025

Por ahora, el rival más cercano que tienen River y Boca en el ranking CONMEBOL es Nacional de Uruguay. Es que Olimpia, que está tercero entre los equipos con chances de clasificar, no participa en la Copa Libertadores y no puede sumar más puntos. En cambio, el Bolso aún está en carrera.

Nacional tiene 46 puntos y está a 25 unidades del Xeneize, por ahora, el segundo que clasifica al Mundial de Clubes a través del ranking CONMEBOL. Por detrás, a un punto, está Independiente del Valle (45). Después, aparecen Cerro Porteño (43) y Barcelona de Ecuador (42).

Estos son los rivales más directos que tienen River y Boca. En tanto, mucho más atrás se encuentran clubes como Estudiantes de La Plata (34), Bolívar, Libertad y The Strongest (33), Talleres de Córdoba y Sao Paulo (31).

Así está el ranking CONMEBOL clasificatorio al Mundial de Clubes 2025

Ranking Team Country Total Points Competition Points Match Points W D L 1 Palmeiras Brazil 126 42 84 24 12 3 2 Flamengo Brazil 125 39 86 26 8 2 3 Atlético Mineiro Brazil 90 30 60 16 12 4 4 Fluminense FC Brazil 75 27 48 13 9 3 5 River Plate Argentina 73 24 49 14 7 7 6 Boca Juniors Argentina 71 27 44 10 14 5 7 Club Athletico Paranaense Brazil 59 21 38 11 5 5 8 Club Olimpia Paraguay 57 21 36 10 6 10 9 Internacional Brazil 52 18 34 9 7 4 10 CA Vélez Sarsfield Argentina 49 18 31 9 4 7 11 Racing Club Argentina 48 15 33 9 6 3 12 Club Nacional de Football Uruguay 46 15 31 8 7 7 13 CSD Independiente del Valle Ecuador 45 15 30 8 6 8 14 Club Cerro Porteño Paraguay 43 18 25 7 4 13 15 Barcelona SC Ecuador 42 18 24 6 6 8 16 Argentinos Juniors Argentina 37 12 25 7 4 5 17 Estudiantes Argentina 34 12 22 6 4 2 18 Club Bolívar Bolivia 33 12 21 7 5 19 Club Libertad Paraguay 33 12 21 6 3 7 20 Club The Strongest Bolivia 33 12 21 6 3 11 21 CA Talleres Argentina 31 12 19 5 4 3 22 São Paulo Brazil 31 12 19 5 4 3

Palmeiras, Flamengo y Fluminense ya están clasificados al Mundial de Clubes 2025.

Atlético Mineiro y São Paulo sólo pueden clasificar si es campeón, ya que por ranking CONMEBOL no puede hacerlo (por cupo de Brasil).

Boca y Olimpia, pese a no sumar puntos en esta edición de la Libertadores, aún tienen chances de jugar el Mundial de Clubes 2025.

Athletico Paranaense, Internacional, Vélez, Racing y Argentinos Juniors no tienen chances de clasificar.

Sistema de clasificación a través del ranking CONMEBOL del Mundial de Clubes 2025

CONMEBOL tiene seis plazas clasificatorias para el Mundial de Clubes 2025. Cuatro corresponden a los campeones de la Copa Libertadores de las ediciones 2021, 2022, 2023 y la actual 2024. En tanto, los otros dos cupos son para los dos mejores clasificados en el ranking.

River y Boca, por el momento, se están clasificando al Mundial de Clubes 2025 a través del ranking CONMEBOL. Hay una particularidad y es que puede haber un tercer clasificado por esta vía que, por estos momentos, sería Olimpia. Esto último sólo pasará si alguno de los tres campeones anteriores de la Copa Libertadores (Palmeiras, Flamengo o Fluminense) repiten título en esta edición 2024.

¿Cómo es el criterio de puntuación del ranking CONMEBOL?

Las puntuaciones del ranking CONMEBOL sólo influyen de acuerdo a los resultados de los equipos en la Copa Libertadores. Los criterios de puntuación son los siguientes: