Un ex Boca y un ex River: los refuerzos que piden en Palmeiras tras la eliminación en la Libertadores

Como en las últimas ediciones de la CONMEBOL Libertadores, Palmeiras partía en la 2023 como el amplio favorito a quedarse con el título. Bicampeón en 2020 y 2021, y semifinalista en las ediciones 2018 y 2022, el cuadro de Sao Paulo era el equipo a vencer en esta copa a la hora de buscar dar el batacazo. Y quien lo hizo fue Boca, quien tiene un historial más que positivo ante el Verdao, sobre todo en series mata-mata.

En las semis de esta edición 2023, el Xeneize lo eliminó en Brasil por penales, luego de haber sido superior en toda la serie pero sufriendo más de lo merecido por terminar el partido con uno menos debido a la expulsión de Marcos Rojo cuando promediaba el segundo tiempo en el Allianz Parque.

Luego de la eliminación ante Boca, en Palmeiras comenzaron las críticas para la directiva del Palmeiras por su accionar en los últimos libros de pases, e incluso muchos hinchas del Verdao pusieron en duda la continuidad del entrenador Abel Ferreira. Por eso, desde el club paulista ya comunicaron que este próximo mercado será uno de los más fuertes en los últimos años, buscando al menos cuatro refuerzos.

Según el medio UOL Esporte, en Palmeiras buscarán un volante central, un centroatacante, un mediapunta y un mediocampista creativo.

A sabiendas de que estos serán los puestos a reforzar, una cuenta fandom del Verdao que goza de mucha popularidad entre los hinchas del Palmeiras sugirió cuatro nombres, uno para cada posición. Allí, destacó a un ex River para el ataque al pedir a Lucas Alario, a un ex Boca para la zona del mediocampo como Wilmar Barrios, y para los otros dos puestos pidió concretamente a Bruno Henrique (figura de Flamengo que queda libre a fin de año) y al español Carles Gil, quien actualmente milita las filas del New England de la MLS.

El posteo en donde la cuenta “Palestra News” proponía estos fichajes tuvo un gran consenso entre los hinchas de Palmeiras al viralizarse poseyendo más de 150 mil visualizaciones. Por eso, no resultaría descabellado que la directiva del Verdao vaya a la carga por alguno de estos futbolistas. De hecho, por Bruno Henrique ya hubo avances, pero aún no se ha concretado su fichaje desde Flamengo.

¿Son factibles los arribos de Wilmar Barrios y Lucas Alario a Palmeiras?

Respecto al delantero argentino, su arribo no sería improbable, ya que no es tenido en cuenta en el Eintracht Frankfurt de Alemania y se ha vinculado varias veces su regreso a Sudamérica, ya sea a River o a clubes de Brasil. Por el lado de Wilmar Barrios, quien supo ser el 5 de Boca durante 2017 y 2018. Desde el 2019 milita las filas del Zénit de San Petersburgo y tiene una cotización de 16 millones de euros, por lo que sería un traspaso más complejo para que Palmeiras lleve a cabo.

Así y todo, no deja de ser un nombre que los hinchas del club de Sao Paulo pusieron sobre la mesa como posible refuerzo pensando en el futuro del equipo, sobre todo luego de este 2023 en donde los objetivos de ganar la Libertadores y el Brasileirao quedaron lejos. En cuanto al certamen internacional, el campeón se definirá entre Boca y Fluminense. En Brasil, Botafogo parte con las de ganar para quedarse con el título local. Palmeiras, ya piensa en el 2024.

CONMEBOL confirmó el horario de la final entre Boca y Fluminense

A su vez, el comunicado de CONMEBOL sobre la venta de entradas confirma el horario en el que Boca y Fluminense buscarán la gloria eterna. El partido se llevará a cabo desde las 17 horas y vale destacar que, en esta instancia, habrá tiempo extra si los 90 minutos finalizan con un empate.