Si bien no fue un título, Ramón Díaz puede agregarle otro objetivo cumplido a su exitosa carrera como entrenador. Vasco da Gama lo contrató para salvarse del descenso y, en un final de Brasileirao para el infarto, lo logró. Su victoria ante Red Bull Bragantino condenó a Santos, que perdió la categoría por primera vez en su historia.

Luego de pasar horas de euforia, el club de Río de Janeiro compartió en sus redes sociales las palabras del director técnico argentino antes de que sus dirigidos saltaran hacia el campo de juego. Allí, el ex entrenador de River se lució con una arenga que terminó dando resultados.

“Hay cosas que, si uno se propone en la mente hacerlo, lo podés hacer. Siempre piensen eso. Si vos crees en lo que estás haciendo y que te vas a salvar, se va a salvar”, arrancó diciendo el Pelado, mirando fijo a cada uno de sus futbolistas, y agregó: “Entonces hay que pensar siempre en positivo, siempre en eso”.

Después, continuó: “Los desafíos son lindos y así es lindo ganarlos. ¡Pero proponete! ¡No solo en el fútbol, en la vida también! Todo lo que te proponés en la mente, se puede conseguir. Todo”. “No hay nada que no se pueda conseguir con la mente, es fuerza mental. Gracias, gente, gracias”, cerró. ¿El resultado? 2-1 arriba.

La palabra de Ramón Díaz tras salvarse del descenso

“Para mí y mi cuerpo técnico, fue uno de los objetivos más difíciles que me tocó vivir a lo largo de mi carrera. Cuando apareció Vasco, hablé con todo mi cuerpo técnico y queríamos venir a Brasil. Es una de las ligas más importantes del mundo. Era un desafío muy difícil. Doy gracias al club por haberme recibido como me recibió. Nos propusimos desde el primer minuto que Vasco no iba a bajar. Los verdaderos protagonistas de todo esto fueron los jugadores, que hicieron un cambio de mentalidad”, soltó en conferencia de prensa.

Coherente con lo que dijo en el vestuario, añadió: “Vasco es un equipo grande. No tiene que pasar nunca más por esta situación. Hay que tener mentalidad de equipo grande, construir algo que sea acorde a lo que es Vasco. Acorde a lo que es este club, acorde a lo que es la gente. Jugar en Vasco tiene que ser saber que jugás en un equipo grande”.

Convencido desde el primer día

En sus inicios como DT del club de Río, Ramón se había hecho viral por la forma en la que cerró una conferencia: “Esto es un mensaje para todo el mundo y para la gente de Vasco. Vasco no va a bajar, eh. Vamos a pelear. Hagan lo que hagan, Vasco no va a bajar. No va a bajar, absolutamente. Vamos a pelear hasta lo último. Pero Vasco no va a bajar, hagan lo que hagan”.