El Mundo Boca está a la espera. La salida de Diego Martínez, la elección del nuevo entrenador, la danza de nombres. Un terreno fértil para el análisis. “Yo no soy columnista, soy periodista deportivo. Estudié y me recibí”, dice Ricardo Caruso Lombardi antes de sumergirse en la actualidad xeneize y opinar sobre el próximo DT que elegirá Juan Román Riquelme con BOLAVIP.

“Nunca estuvo con fuerzas Diego. Yo nunca lo vi fuerte, fuerte. Ya cada partido que perdía, temblaba. Entonces no estás fuerte. Cualquier cosa que pasaba ¡pum! quedaba temblando”, analizó el extécnico de Miramar Misiones de Uruguay.

–¿Por qué? ¿Por la dirigencia, por la gente?



-No, no atrapaba. Es un técnico que no atrapa. No tiene ese carisma. Por ahí yo sé mucho menos que él, y por ahí yo con cuatro movimientos la gente se vuelve loca. Al principio yo lo vi bien, yo lo conozco, yo lo llevé a jugar a All Boys, todo. Lo conozco mucho. Pero le costaba mucho salir de perdedor. Cuando entraba en perdedor le costaba un montón. Horrores le costaba.

Caruso en su último paso por Miramar Misiones. Foto Web.

-¿Te gusta Gago?



–Qué se yo, veremos cómo le va. Acá catalogan a los técnicos según cómo les va. Si el técnico va primero, viste Quinteros, es un monstruo. El técnico de Defensa, un desastre. No es así. Los técnicos, hay buenos y malos como en todos, pero la mayoría la tiene clara para dirigir. El tema es ver la calidad de jugadores que tenés, la calidad de jugadores que tenés para hacer los reemplazos. Tenés un montón de cosas.

Más allá de su opinión sobre el saliente Diego Martínez y del posible reemplazante, para Caruso Lombardi -cuyo último equipo fue Belgrano, en el 2020- el problema va más allá del último entrenador que pasó por el club. Y apunta a la dirigencia: “Yo creo que no acierta en el tema de equipo, más que nada. Cuando buscás un equipo, tenés que buscar jugadores que medianamente manejen un plantel como corresponde y no tan grandes, porque después empiezan a fallar en la parte deportiva y ahí vienen todos los problemas”.

–¿Te gusta Riquelme como dirigente?



-Hasta ahora, no. No, no vi nada, nada que haga abrir los ojos y decir ‘che, qué bien lo que están haciendo’, no lo veo, no lo veo. No lo veo comunicativo con todos, siempre la charla es con una persona o con dos o con los que son amigos. Y vos la charla la tenés que tener con todos para que toda la gente entienda y sepa por qué vos estás rumbeado para hacer una cosa o hacer otra. Yo no veo progreso, no veo progreso, veo todo estancado, lo veo todo igual.

–¿Crees que es una cuestión del Consejo?



-El Consejo hace lo que dice él. El Consejo es si tenés cinco personas que opinan todo diferente. Cuando vos tenés un manager solo, discutís con uno; cuando tenés un Consejo, discutís con cinco. Y no todos piensan lo mismo, yo creo que ahí nace el problema.

–¿Y cuál podría ser la solución?



-Yo nunca vi que tengan un Consejo de fútbol en un club, que tengan cinco personas para determinar quiénes van a jugar o no van a jugar en un equipo. Siempre es uno solo. A veces pueden ser dos. Yo nunca tuve en un club a cinco personas que vengan a hablar conmigo para ver qué jugador vamos a llevar.

-¿Cómo reaccionarías si Riquelme elogia a un jugador de tu plantel?



-Le digo que compre un equipo y se lo lleve. Y que empiece a dirigir él. ¿Para qué me contrata a mí? Si él piensa que hay un jugador que puede jugar, y yo no, no va a jugar. Porque el técnico soy yo. Yo tengo que hacer caso a lo que me dice él a nivel todo. Pero cuando armo el equipo, lo armo yo. Porque si me equivoco, soy yo. Y si yo le erro, al primero que van a echar es a mí. Entonces que me echen porque yo elegí mal, no porque me dijeron.

“De ahí a que haga caso de lo que me dicen es otra cosa. Yo hablo, hablo con todos. Después hago lo que tengo ganas yo, no lo que me dicen. Salvo que sea algo lógico dentro de la posibilidad que yo tengo en un club. Si yo estoy en un club y me siento hablar con un presidente, y sí que voy a hacer muchas cosas de las que me dice él, tenemos que estar de acuerdo. Si no, no sirve. Sos un muñeco“, agrega.

–¿Te gustan los ex jugadores que se dedican a la función de…?



-Sí, me gustan más que los astronautas que aparecen de la nada. Bien. Me gusta los que son del fútbol. A mí me gusta que Véron sea presidente. Me gusta.

–¿Hay alguno veas que podría llegar mañana a ser presidente de un club?



-Los grandes, los jugadores grandes. ¿Viste cuando son los jugadores grandes que están en un club y que dejan de jugar? Caso Milito en Racing. Pipi (Romagnoli) porque fue técnico, si se postula a presidente gana Pipi la elección. Porque la gente lo quiere mucho. De técnico lo van a putear bastante. En cambio de presidente tiene un poquito más de espalda.