En el año que cumple su 120º aniversario, desde la dirigencia de Independiente de Avellaneda tomaron una decisión de cara a los festejos, inaugurando “La Noche del Rey”, un evento anual multidisciplinario que se llevará a cabo el próximo sábado 23 de marzo en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini.

Con un foco especial en el encuentro de fútbol, en esta idea los dirigentes del Rojo dan comienzo a una serie de eventos y activaciones que irán sucediendo para festejar alrededor de las dos fechas trascendentales que marcaron la vida de la institución, que son el 4/8/1904, fecha de su creación, y el 1/1/1905 cuando se fundó.

Dentro de estos eventos, uno de los más esperados será este encuentro amistoso entre glorias del fútbol nacional e internacional, y que contará con la presencia de Sergio el “Kun” Agüero, que regresará al estadio en el que dio sus primeros pasos como profesional.

Además, dentro de las figuras que formarán parte de este encuentro amistoso, estará presente Ricardo Enrique Bochini, uno de los máximos ídolos de la institución, a tal punto que el estadio lleva su nombre, así como también Carlos Tevez, el actual entrenador del primer equipo.

El Kun Agüero descartó la posibilidad de volver a entrenar en Independiente

Luego de que el ex futbolista muestre un audio de su cardiólogo, en el que le decía que había chances de que pueda volver a jugar a nivel profesional, comenzó a correr el rumor de que el Kun se sumaría a los entrenamientos del equipo comandado por Tevez para ponerse a punto y sumarse como refuerzo.

Al enterarse de esto, en un stream por twitch, el ex Manchester City se encargó de terminar con esta noticia al afirmar: “Es totalmente mentira. No voy a entrenar con Independiente. Para volver a entrenarme en alto nivel me faltan muchos estudios”.

Cabe destacar que cuando salió a la luz este audio de su cardiólogo, el Kun se mostró con la idea de jugar nuevamente con la camiseta de Independiente, y hasta le dejó un mensaje a Tevez, que en conferencia de prensa le abrió las puertas para que se vuelva a poner la camiseta del Rojo.