Han pasado varios años desde el retiro de Usain Bolt y sus logros deportivos crecen cada vez más, al tiempo que ningún velocista ha podido siquiera igualar sus hazañas. Aunque, en el último tiempo, empezaron a emerger algunos atletas jóvenes que ya han superado algunas marcas históricas suyas.

En abril de este 2024, el jamaiquino, Nickecoy Bramwell, de sólo 16 años, logró superar la marca que supo imponer Bolt en los Juegos de la Asociación de Libre Comercio del Caribe en la categoría Sub 17. Bramwell hizo un tiempo de 47.26 segundos contra los 47.33 que Usain hizo en dicho certamen en 2002.

A este impresionante récord hay que sumarle otro hito que se dio en el Campeonato Mundial Sub 20 de Atletismo que se disputó en Perú entre el 27 y el 31 de agosto. Durante la prueba de los 200 metros, hubo dos velocistas que superaron una marca de Bolt en esta competencia a los 16 años en 2002: el sudafricano Bayanda Walaza y el australiano Gout Gout.

Walaza fue la gran figura del Mundial de Atletismo Sub 20 al ganar la medalla de oro en los 100 y 200 metros en Perú. Hizo historia al ganar la plata en París 2024 en la posta 4×100 metros. A sus 18 años, aparece como una estrella emergente de la velocidad, pero no es el único. Es que Gout Gout, a sus 16 años, también superó a Bolt.

En 2002, el histórico velocista, retirado en 2017, clavó una marca de 20.61 segundos con 16 años en los 200 metros. Walaza, con 18 años, ganó el oro con un tiempo de 20.52 segundos, mientras que Gout Gout, una de las grandes promesas del atletismo mundial, metió 20.60.

¿Qué dijo Usain Bolt de los récords que le sacaron?

Al margen de que le hayan sacado marcas históricas de cuando tenía 16 años, Usain Bolt no reaccionó en contra de esto, sino que alentó a los jóvenes emergentes en el atletismo mundial. Para él, la aparición de estas promesas es “necesaria” para la disciplina deportiva.

“Después de mí, todo fue empeorando por quién era yo como persona y por lo fuerte que era mi personalidad“, empezó diciendo Bolt, en declaraciones recogidas por The Mirror. “Pero creo que con el tiempo mejorará. Creo que están surgiendo atletas jóvenes y veo algunas personalidades que son necesarias en el deporte. Espero que en los próximos años esto cambie“, continuó.

Por su parte, Bramwell, quien se recuperó de algunas lesiones, también habló sobre su gran hito al romper una marca de Bolt. “Es una sensación maravillosa romper el récord. Desde el verano pasado, lo he estado mirando (…) Es una sensación fantástica poder venir aquí y conseguirlo. Me despejé de eso y me concentré en el récord. Espero que haya cosas mejores”, apuntó hace algunos meses.

¿Qué hace Usain Bolt desde su retiro del atletismo?

Usain Bolt, actualmente, a sus 37 años, se alejó por completo del atletismo mundial, pero suele aparecer en eventos benéficos relacionados con el deporte, como el caso del Soccer Aid, en donde ha jugado partidos junto a distintas celebridades. También hizo algunas apariciones públicas en otras disciplinas como la Fórmula 1.

El jamaiquino se retiró en 2017 y es considerado el hombre más veloz de la historia, al poseer los récords mundiales de los 100 (9.58 segundos), los 200 (19.19 segundos) metros, además del relevo 4×100 metros (36.84 segundos junto a Yohan Blake, Nesta Carter y Michael Fraser). Ganó ocho medallas de oro olímpicas y diez mundiales.