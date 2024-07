En las últimas horas salió una nueva polémica en los Juegos Olímpicos de París 2024, debido a que la tenista Coco Gauff, quien además fue la abanderada de la delegación de Estados Unidos, denunció que compañeros tuvieron que dejar de vivir en la Villa Olímpica para mudarse a un hotel.

En su cuenta de Tik Tok, Grauff, publicó un video en el que muestra las condiciones en las que vivían las deportistas en la Villa Olímpica, afirmando que no tenían las comodidades necesarias. “10 chicas, dos baños”, comentó mientras mostraba cómo se cambiaban las estadounidenses para ir a competir.

Rápidamente, en los comentarios los aficionados apoyaron a la tenista, y un usuario comentó que se iría a un hotel. Allí, Grauff le respondió, confesando que 5 compañeras se fueron: “Todas las chicas del tenis se mudaron a un hotel excepto yo. Así que ahora solo 5 chicas en dos baños”.

Por su parte, Daniel Smith, director de la Villa Olímpica del equipo de Estados Unidos, rompió el silencio y habló sobre esta situación, afirmando que no se harán cargo de los gastos del hotel de estos deportistas: “Si un deporte decide no quedarse, tiene que encontrar sus propios arreglos en términos de dónde se va a alojar y hacer sus propios contratos de hotel”.

Los Pumas también se quejaron por la Villa Olímpica

Santiago Gómez Cora, entrenador de Los Pumas Seven, en diálogo con Scrum, programa emitido por ESPN, reveló una situación sorpresiva en la Villa Olímpica: “La Villa es espectacular, va pasando de todo, lo que tiene es que hay cosas que incomodan a los chicos. Hoy no tuvimos agua. Hoy no había agua y tuvimos que ir todos al baño del gimnasio a bañarse o a hacer pis, porque no podíamos lavarnos los dientes, un desastre”.

“Los dos primeros días no pudimos dormir, no había aire acondicionado. Yo me quedaba escondido; te cruzás a Tute y Lucho sin dormir, es dificilísimo. Yo me iba lejos, venía Santi a decir que no había aire”, continuó con su descargo sobre las malas condiciones en la Villa.

Y cerró: “Es parte de lo que pasa en la Villa, que nos pone a todos por igual, les pasa a todos los atletas. Le pasó al edificio de Argentina, pero te encontrás con todos abajo y están en la misma, yendo al baño público, haciendo cola todos los argentinos. El argentino en estado de resiliencia se hace más fuerte”.